Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı yeni döneme 'merhaba' dedi

Kültür ve sanat faaliyetlerinin adresi olan Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, 2018-2019 eğitim-öğretim yılını açtı. Bu yıl 39 yaşına giren Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, bu yıl da birbirinden farklı etkinliklerle sanatseverlerle buluşacak. Konservatuvarda; Türk sanat müziği, Türk halk müziği, tiyatro, Türk halk oyunları, enstrüman ve resim bölümlerinden 700 öğrenci eğitim alıyor. Açılıştan önce bölüm şefleri yeni eğitim öğretim dönemi faaliyetlerinden bahsetti. Konservatuvar tanıtım filmi ile başlayan açılış, Türk sanat müziği ve Türk halk müziği konseriyle devam etti. Seslendirilen şarkılara eşlik eden sanatseverler, keyifli dakikalar yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarının köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Şube Müdürü Ahmet Ayan, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarından mezun olan öğrencilerin Samsun'u ulusal ve uluslararası alanda temsil ettiğini söyledi.