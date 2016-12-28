Büyükşehir Belediyesi’nden doğal köy ürünleri pazarı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı, yetiştirilen ürünlerin tüketiciye direk ulaşması ve daha kolay satışına imkan sunan doğal köy ürünleri pazarlarını hayata geçirdi.

Bu pazarlardan birisi de 19 Mayıs ilçesi Karşıyaka Mahallesi Camii’nin yanındaki alanda kurulan Büyükşehir Belediyesi Doğal Köy Ürünleri Pazarı. Pazar şimdiden hem bölge çiftçisinin hem de vatandaşların göz bebeği oldu. 60 bin TL’ye mal olan pazar yerinde 8 satış standı bulunuyor. Bunun yanında doğal köy ürünleri evi ile Salep Evi de yer alıyor.

Ahşap malzeme kullanılarak inşa edilen otantik doğal köy ürünleri evi, eski köy evlerini andırıyor. Antika eşyaların da bulunduğu evde yöresel el sanatları ve el emeği göz nuru ürünler de sergileniyor. Ayrıca ilçe çiftçilerinin yumurtadan kabağa, elmadan tereyağına kadar yetiştirdiği tüm meyve ve sebzeler ile hayvansal gıdalar, burada da satışa sunuluyor.

Çiftçilerin daha fazla kazanabilmelerine destek olmak niyetiyle açılan Büyükşehir Belediyesi Doğal Köy Ürünleri Pazarı, hem çiftçileri hem de el emeği ürünler üreten ev hanımlarını mutlu etti. Vatandaşlara pazar günleri hizmet veren pazara alışverişe gelen vatandaşlar, soğuk havalarda içlerini Salep Evi’nde ısıtıyor.



“Kırsal ekonominin gelişmesi önceliğimiz”

İlçede büyük ilgi gören doğal köy ürünleri pazarının çiftçilere hayırlı olması temennisinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, kırsal kalkınma yatırımları kapsamında çiftçilere destek vermeye devam edeceklerini kaydederek, “Büyükşehir Belediyesi olarak mahallelerimizdeki kırsal gelişime katkı vermek benim de üzerinde hassasiyetle durduğum bir önceliğimiz. Kırsal ekonominin güçlenmesi ve buralarda yaşayan vatandaşlarımızın geçimlerini yaşadıkları yerlerde sağlayabilmesi, hatta ekonomik gerekçelerle buraları terk etmek zorunda kalan gençlerimizin geri dönerek, yeniden kendi topraklarında tarım olsun, hayvancılık olsun, meyvecilik olsun buradaki imkanları kullanarak geçimlerini sağlayabilmelerine olanak sağlamak bizim için bir hedef. Bunun için projeler üretiyoruz ve güzel sonuçlar alıyoruz” ifadelerini kullandı.