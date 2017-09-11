Büyükşehir destekliyor, kivi ve şeftali üretimi artıyor

Tarımsal üretimi artırmayı hedefleyen Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı, 15 çiftçiye hastalık problemi olmayan ve toplaması kolay kivi bahçesi desteği verdi.

Türkiye’nin verimli tarım ovalarından Çarşamba’da kivi üretimi son yıllarda giderek artıyor. Avrupa’nın en büyük kivi bahçesine sahip ilçe, Ordu ve Rize’den sonra Karadeniz Bölgesi’nde 3. sırada yer alıyor. En karlı gıda ürünlerinden birisi olan kivi üretiminde 2 bin 700 ton rekolte kapasitesine sahip ilçede meyvenin kilosu, 2.5 lira ile 3 liradan satılıyor. Yetiştirilen kivilerin önemli bir bölümü ise soğuk hava depolarında bekletildikten sonra yurt içindeki marketlere pazarlanıyor.

Sebze ve fındık üretiminin yaygın olduğu Çarşamba Ovası için kivi, yetiştirme döneminde hastalık ve zararlı etkisinin minimum düzeyde olması, düşük sıcaklıklar ve don olayından diğer ürünler kadar etkilenmemesi nedeniyle alternatif bir meyve olma özelliği taşıyor. Pazar sorunu yaşanmaması ise kivi yetiştiricilerinin yüzünü güldürüyor.

İlçede kivi yetiştiriciliğini artırarak yaygınlaştırmayı amaçlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı, çiftçilere alt yapı desteği veriyor. Bu kapsamda 2017 yılı içinde daire başkanlığı, Yeni Köseli mahallesinde 15 çiftçiye 3 dekarlık fidan, bağteli ve damla sulama sistemleri desteğinde bulundu. Belediye 80 bin TL yatırım yaparken, bahçenin beton direklerini de çiftçiler tedarik etti. Kurulan bahçelerde kivi yetiştiriciliği başladı.

Çarşamba’da kivi üretimini 5 bin dekar alana ulaştırmak amacıyla yapılan çalışma doğrultusunda Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri, çiftçilerin işini kolaylaştırırken, başarılı olunması halinde desteklerin gelecek yıl da devam edeceği öğrenildi.

“Şeftali yetiştiriciliği artacak”

Kivinin yanı sıra şeftali yetiştiriciliğine de önem veren Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı, 2015-2016 yıllarında 50 bin adet şeftali anacını, birlikler üzerinden çiftçilerimize dağıtmıştı. 2017 yılı kapsamında da 20 bin adet şeftali anacı dağıtıldı. Dekar başına dikilecek 50 adet anaç fidelerle yaklaşık bin dekar arazide şeftali meyvesinin yetiştirilmesi sağlanmış olacak. Bu güne kadar da ilçede şeftali yetiştiriciliğine toplamda 150 bin TL harcandı. Hastalıklara karşı dayanıklı 25 bin fidanı diken şeftali üreticileri, kapalı meyve bahçeleri kurarak üretimi yaygınlaştırıyor. Ovada yetişen şeftali, sofralık ve meyve suyu amaçlı kullanılıyor.

“Üretenin yanındayız”

Desteklerle ilgili değerlendirmede bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı, bilinçli tarım yaparak üreten bütün çiftçilerin yanında olduklarını söyledi. Ovada kivinin yanında şeftali üretiminin de artmasını arzuladıklarını dile getiren Arlı, “Büyükşehir belediyemizin destekleriyle üreten ve ürettiğini pazarlama başarısı gösteren çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Anaç şeftali fidesi dağıtımıyla verim ve ürün kalitesinin artması için hem yeni alanlar kazandırıyor hem de yaşlı bahçeleri gençleştiriyoruz. Bu çalışmaları çok önemsiyoruz. Yalova’dan getirtip dağıttığımız fidanlar şuan aşılanmış durumda. Kapalı meyve bahçeleri kurulumuna geçildi. Dağıttığımız anaçlar da aşılanacak, ekim başı kasım sonu itibariyle toprakla buluşacak. Toplamda 50 bin kaliteli şeftali fidanını dikmiş olacağız. Çarşamba’da şeftali anacı varlığının devamını sağlayarak çiftçilerimizin gelir seviyesini artırmayı hedefliyoruz. İnşallah gelecek yıllarda ilçemizin şeftali üretimini daha da artırırız ve ovanın hak ettiği değeri kazanmasını sağlarız” ifadelerini kullandı.