Büyükşehir, ilçelerdeki atık sorununu çözdü

Şehir merkezindeki çöp problemini yıllar önce kente kazandırdığı düzenli katı atık depolama ve bertaraf tesisi ile çözen Samsun Büyükşehir Belediyesi, ilçeleri de tek tek bo sorundan kurtarıyor. Kurulan katı atık depolama tesisleri ve aktarma üniteleri sayesinde ilçeler, daha temiz ve yaşanabilir hale dönüştü.

Büyükşehir Yasası ile ilçelerin sorumluluğunu üzerine alan Samsun Büyükşehir Belediyesi, uzun yıllardır çileye dönüşen çöp problemini katı atık deponiyer yatırımları ve planlamarıyla çözdü. Günlük ortalama 350 ton atığın bertarafı için Samsun’u 4 bölgeye ayırıp yeniden planlayan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Katı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü, birçok ilçedeki vahşi çöp depolama sahasını da kapattı.



İlçe atıkları transfer ediliyor

Gerçekleştirilen yatırımlar çerçevesinde Bafra, Terme ve Salıpazarı ilçelerinin vahşi çöp döküm sahalarını rehabilite ederek kullanıma kapatan Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü, İlkadım, Canik, Atakum, Tekkeköy ilçelerinin atıklarını Merkez Düzenli Depolama Sahası’nda imha ediliyor. Terme, Ayvacık ve Salıpazarı ilçelerinin çöpleri ise Doğu bölgesinde oluşan Çarşamba Düzenli Katı Atık Depolama Sahası’nda bertaraf ediliyor. Kentin batısındaki Bafra, Yakakent, Alaçam ve 19 Mayıs ilçelerinin çöpleri, Bafra’da atık su arıtma tesisi içerisindeki transfer istasyonuna getirtiliyor. Buradan da atıklar Merkez Düzenli Depolama Sahası’na aktarılıyor.

Vezirköprü, Havza, Ladik, Kavak ve Asarcık ilçelerinin çöpleri için ise Vezirköprü’de 3 adet vahşi deponi alanı, Havza’da 1 adet rehabilite edilmiş, 1 adet halen kullanımda olan vahşi çöp döküm alanı, Ladik’te 1 adet vahşi döküm alanı, Kavak’ta 1 adet vahşi döküm alanı, Asarcık’ta 1 adet vahşi döküm alanı rehabilite edildi. Çöpler şuan geçen yıl işletmeye alınan Kavak transfer istasyonuna getirilerek buradan Merkez Düzenli Depolama Sahası’na aktarılarak bertaraf ediliyor. Güney bölgesi katı atıklarının daha verimli bir şekilde transferi için de Havza Bekdiğin ve Vezirköprü Tepeören mevkilerinde transfer istasyonları planlanıyor.



8 yılda 1 milyon 650 bin ton atık imha edildi

Şehir merkezine 10 km uzaklıkta bulunan ve 3 sahadan oluşan Samsun Katı Atık Düzenli Depolama Sahası, kent genelinin büyük katı atık yükünü çekiyor. Sahada depolanıp ayrıştırılan atıkların yüzde 57’si mutfak, yüzde 8’i kağıt, yüzde 5’i karton, yüzde 19’u plastik, yüzde 5’i cam, yüzde 3’ü metal, yüzde 1’i tehlikeli, yüzde 2’si ise park bahçe atıklarından oluşuyor. Sahada geçen yıl 234 bin 474 ton, 2008 tarihinden 2016 Ekim ayına kadar da toplamda 1 milyon 650 bin 263 ton atık imha edildi. Yine geçen yıl Çarşamba’ya 4 km uzaklıktaki Çarşamba Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda da 50 bin ton katı atık bertaraf edildi.



Depolama sahasının ömrü uzatılıyor

Transferi edilen il genelindeki atıklarla entegre bir atık yönetim ve bertaraf tesisine dönüşen Samsun Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda yatırımlar ise devam ediyor. Kurulduğu yıl 20 yıl işletme ömrü bulunan çöp depolama sahasının, sürekli yapılan iyileştirmeler ve planlamalarla hizmet süresi 11 yıl daha uzatıldı. Depolama sahasının kullanım verimi artırmak ve hizmet süresini daha da uzatabilmek için çalışmalar ise devam ediyor.



Sızıntı suyu arıtma tesisi modernize edilecek

6360 sayılı Kanun ile atık yönetim sürecinde yeni planlamalar ve değişiklikler kapsamında yeni transfer istasyonları ile Merkez Katı Atık düzenli Depolama Sahası’nda mevcut sızıntı suyu arıtma tesisi modernizasyonu planlayan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Katı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü, öngörülen çalışmalarla ilgili 2013 yılında İlbank’tan AYB destekli 10 milyon euroluk kredi başvurusunda bulunmuştu. 2015 yılı Mart ayında İlbank tarafından yukarıdaki konular ile ilgili olarak müşavirlik ihalesine çıkılmıştı. Konu ile ilgili olarak geçen yılın Temmuz ayında fizibilite çalışmaları başlamıştı.



İlçelerimize önemli bir hizmettir

Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nın Türkiye’nin en modern çöp depolama tesislerinden birisi olduğunu vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, bu tesislerle gurur duyduklarını kaydetti. Yatırımla Samsun’a Karadeniz’in en düzenli ve fonksiyonel depolama sahasını kazandırdıklarını ifade eden Başkan Yılmaz, “Sadece depolama alanı olarak kalmıyor. Burada ameliyat atıklarının steril hale getirildiği bir sterilizasyon tesisi, geri dönüşüm tesisi, metan gazını elektrik enerjisine çevirerek elektrik üreten tesisimiz ve sızıntı suyu artıma tesisimiz var. Yani Katı Atık Depolama sahasında olması gereken çok şeyin ötesinde bir alan burası. İlçelerimizi de yaptığımız rehabilite çalışmaları ve aktarma istasyonları ile çöp sorunundan kurtardık. Bu yatırımlar ve çalışmalar sayesinde şehrimizin geneli, daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir hale geldi. Bu ilçelerimize çok önemli bir hizmettir. Çevre ve insan sağlığı doğal olarak bizim vazgeçilmez önceliklerimizden birisidir” dedi.