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29 Ağustos 2018 14:17

Büyükşehirden aldığı destekte çilek üreticisi oldu

Kırsal kalkınma yatırımları kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesinin çiftçi desteklerin yararlanan Aziz Sekban, çilek üreticisi oldu.

Büyükşehirden aldığı destekte çilek üreticisi oldu

29 Ağustos 2018 14:17

Sekban, yetiştirdiği çilekleri Büyükşehir Belediyesi’ne getirerek, Meclis Başkan Vekili Turan Çakır’a ikram etti.


Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının 2015 yılından bu yana verdiği çiftçi destekleri devam ediyor. Desteklerden bu güne kadar yaklaşık 120 kişi istifade ederken, yılbaşından itibaren de 85 kişiye fidan ve tohum desteği verildi.


Canik ilçesine bağlı Gökçepınar Mahallesi’nde yaşayan Aziz Sekban isimli vatandaş, aldığı fide ve tohum destekleriyle 3 dönümlük arazisinde çilek yetiştiriyor. Arazisinin 1 dönümlük kısmı için Büyükşehir Belediyesinden yardım alan çiftçi, üretimini büyütüyor. Yetiştirdiği ürünleri toptan 8 TL, pazarlarda ise kilosu 10 TL’den satışa sunuyor.


Organik olarak yetiştirdiği çilekleri ikram etmek üzere Büyükşehir Belediyesine getiren çiftçi Aziz Sekban, Meclis Başkan Vekili Turan Çakır’ın misafiri oldu. Verdikleri desteklerden olayı Çakır’a teşekkür eden Sekban, üretmeye devam edeceğini kaydetti. Başkan Vekili Turan Çakır ise bol kazanlar temennisinde bulundu.




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