Büyükşehirden Anneler Günü etkinliği

Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin’in eşi Şükriye Şahin’in öncülük ettiği ‘Anne Olmak’ temalı etkinlikte anneliğin yeri ve önemi vurgulandı.

Bir restoranda düzenlenen ‘Anneler Günü’ kutlama etkinliğine Büyükşehir Belediyesi bürokratları, kaymakam, siyasi parti, il ve ilçe emniyet müdürleri, belediye başkanları, siyasi parti il ve ilçe başkanlarının eşleri ile davetliler katıldı.

Etkinliğe davet edilen anneleri güllerle karşılayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin’in eşi Şükriye Şahin, yaptığı konuşmada tüm annelerin Anneler Günü’nü tebrik etti. Anneliğin bir gözü gerçeklere bakarken diğer gözüyle hayallere dalmak, yumuşak tuttuğu kalbiyle her sıkıntıya dağ gibi durmak olduğunu ifade eden Şükriye Şahin, “Anne olmak, her türlü gürültüde evladın tek nefesini bile duymak, bahşettiği lütuftan dolayı Yaradan’a yanaşmaktır. Bugün annelerimize vereceğimiz hiçbir hediye bizlere verdiği hediye gibi olamaz. Çünkü annelerimiz bize bir hayat vermiştir” dedi.

Annelerin sevgi, saygı, merhamet, sabır ve fedakarlıkları ile barış dolu bir toplum yaşantısının tesis edilmesinde önemli rol oynadığının altını çizen Şükriye Şahin, “Sağlam bireyler, büyük milletler ve sağlıklı ilişkilere sahip toplumların arkasında her zaman güçlü annelik olmuş ve medeniyetler bu şekilde yükselmiştir. Bizim annelerimiz, şehit olan kınalı kuzusunu toprağa verirken bile ‘Vatan sağ olsun’ diyebilecek kadar asildir. Bizim annelerimiz, hiçbir tereddüt göstermeksizin vatan savunmasını yapmış kahramanlığın destanını yazandır. Bugün, 365 günü bir tek güne sığdıramayacağımız tüm annelerimizin günüdür. Bugün ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ Hadis-i Şerifinin muhatabı annelerimizin günüdür. Cenab-ı Allah’ın bize verdiği bu özellikten dolayı ne kadar sevinsek azdır” şeklinde konuştu.

Şehit ve gazi annelerini de unutmayan Şahin, “Saygının ve sevginin en büyüğünü hak eden tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, ahirete göç etmiş annelerimize rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.