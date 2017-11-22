Büyükşehirden çiftçilere 4 bin kuşburnu fidanı

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Alaçam Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından desteklenen kırsal kalkınma projeleri kapsamında hazırlanan proje ile Harmancık ve Umutlu Mahallelerinde kapama bahçe tesis edilmesi amacıyla Alaçam SASKİ binası bahçesinde Belediye Başkanı Hadi Uyar, Büyükşehir Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Mehmet Akif Özdemir ve Alaçam Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü teknik elemanları tarafından 40 çiftçiye 4 bin adet kuşburnu fidanı dağıtımı gerçekleştirildi. Alaçam Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü teknik elemanları tarafından daha öncede 14 bin adet kuşburnu fidanı dağıtımı yapıldı. Yıl içinde toplamda 18 bin adet fidan dağıtımı gerçekleştirilmiş oldu.

Hazırlanan proje ile Alaçam’ın yüksek rakımlı bölgelerinde doğal hayatta bulunan ve bölge insanının doğadan toplayıp ilçe merkezinde meyve ya da marmeladı yapılıp satılan kuşburnu için önemli bir gelir kapısı haline dönüştürülmesi amaçlanıyor.