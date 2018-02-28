Büyükşehirden doğalgaz sorununa neşter

İlkadım Anadolu Mahallesi Muhtarı Şerif Yavşan ve beraberindeki mahalle sakinleri mahallelerindeki doğalgaz sorununa neşter vuran Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ziyareti gerçekleştirdiler. Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel tarafından ağırlanan muhtar ve mahalle sakinleri, alınan kararla mahallelerinde yıllardır çektikleri çilenin sona erecek olmasından dolayı büyük bir sevinç yaşadıklarını dile getirdiler.

İmar planları yapıldı

Ziyaretten duyduğu mutluluğu ifade eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel, “Samsun’un İlkadım İlçesi’nde bulunan Anadolu, Kadıköy, Zeytinlik, Hastanebaşı, Ulugazi, Saitbey Mahalleleri heyelan bölgesi idi ve heyelan bölgesi olması sebebiyle imar planı yapılamıyordu. Gerekli zemin etütleri ve incelemeler yapıldıktan sonra mahalleler heyelan bölgesinden çıkarıldı. Ondan sonra biz hemen bölgede imar planını yaptık. İmar planı olmaması doğalgazın verilmesine engeldi. Şimdi o engel de ortadan kalktı. Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz’ın da talimatıyla doğalgaz firması yetkililerimizle de iletişim halinde bir an evvel bu işi nihayete erdireceğiz" dedi.

Yıllardır beklenen bir hizmetin ateşinin yakıldığını belirten Öncel, "Öncelikle bu hizmet elleri öpülesi annelerimize, bacılarımıza, eşlerimize hayırlı olsun. Çünkü onların yılladır ısınmak için ne çileler çektiğini biliyorum" ifadelerini kullandı.

Mahalle adına teşekkür eden Anadolu Mahallesi Muhtarı Şerif Yavşan, "Yıllardır beklediğimiz özlemimiz nihayet sona eriyor. Öncelikle Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz’a, size ve Büyükşehir Belediyesi ekibine mahallem adına teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

Ziyaret karşılıklı sohbetin ardından sona erdi.