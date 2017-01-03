Büyükşehirden etkin ve verimli kaynak denetimi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla eğitim programı düzenledi.

Daire başkanlığı bünyesinde yürütülen yol, köprü, sanat yapıları, asfalt, peyzaj ve çevre düzenlemeleri gibi imalatların daha kaliteli ve düzgün yapılmasının amaçlandığı kurs, 20 gün sürecek.

SASKİ Konferans Salonunda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yurt ve Fen İşleri Daire Başkanı Serkan Çam başkanlığında başlayan Fen İşleri Daire Başkanlığı Şube Müdürleri ve Kontrol Mühendislerinin Yapım ve Taahhüt İşleri Kapsamında Ara ve Kesin Hakediş Kontrolleri Eğitim Kursu’na, belediye bünyesinde çalışan ilçe şube müdürleri, kontrol şefleri ile tüm teknik personel katılıyor.

Bütün yapılacak imalatlarda kontrolörlük incelemeleri, kayıtlar ve hesapları kapsayan kursta, kontrol mekanizması, şantiye kayıtları, sözleşme dosya belgeleri, toprak işleri, büyük ve küçük sanat yapı işleri, yol üst yapı işleri, bina yapı ve tesis işleri, peyzaj ve çevre düzenleme işleri, bilgi levhalarının montaj ve demontaj işleri, ara ve kesin hak edişlerin düzenlenmesi, birim fiyat tarif, analiz ve yeni birim fiyat tutanakları hazırlanması, yazışma ve şantiye belgelerinin arşivlenmesi, iş güvenliği ve iş sağlığı konuları, ölçme ve değerlendirme gibi bir çok konuda katılımcılara ayrıntılı bilgiler verilecek. Ayrıca yürütülecek çalışmalar sırasında alınacak yol ve trafik güvenliği ile ilgili önlemler görüşülecek.

20 günlük kurs programının sonunda teknik personeller değerlendirme sınavına tabi tutulacak. Sınav sonucunda alınacak puana göre de başarı sertifikası verilecek. Kurslar, yıl içinde de birkaç kez tekrarlanacak.

Eğitim programı ile ilgili değerlendirmede bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yurt, kursu Fen İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde yapılan tüm imalatların kontrolörlüğünü daha etkin, yönetmeliklere daha uygun ve sözleşme hükümlerinin tam olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla düzenlediklerini söyledi. Kursun çok faydalı olacağını ifade eden Yurt, “Burada kesin hesaplardan tutun, arazideki imalatların ölçülmesine, denetlenmesine, kayıt altına alınmalarına, müteahhitle idare arasındaki ilişkinin tanzimi, yapılan imalatların korunması gibi bir sürü konuda ekiplerimiz bilgilendiriliyor. Bu kurs programı, kıt olan devlet ve belediye imkanlarının daha etkin, verimli, doğru ve yerli yerinde kullanılmasını sağlayacak. İmalatların daha kaliteli olmasını, sözleşme, proje ve şartname kriterlerine daha uygun olarak yapılmasını sağlayacak. Ayrıca verilecek eğitimler, kontrol teşkilatında bu hizmetleri yapan personelin başarısını artırıp, tutarlı ve dikkatli olmalarını sağlayacak. Edindikleri bilgiler ışığında teknik ekiplerimiz, yeni sezonda daha profesyonel bir denetim ve kontrol mekanizmasını hayata geçirecek” ifadelerini kullandı.