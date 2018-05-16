Büyükşehirden hayvanlara mama üretim fabrikası

Belediye, hayvanların proteinli besin ihtiyacının düzenli karşılanması için mama üretim fabrikası kuruyor.

Sokak hayvanlarının tedavi edilerek doğal ortamlarında barınmalarını sağlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında hizmetlerine devam ediyor. İlkadım ilçesi Yukarı Avdan Mahallesi’nde 2013 yılında 165 dönüm arazi üzerinde faaliyetine başlayan Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi, çalışmalarıyla farkındalığını ortaya koyuyor.

Ameliyathane, yoğun bakım ünitesi, analiz, biyokimya, röntgen ve ultrason birimlerinden oluşan tam donanımlı veteriner kliniği, kedi kasabası, sevgi evi, sahiplendirme alanı, yavrulu bölümler ve hayvan mezarlığından oluşan tesis, Türkiye’nin en modern bakım merkezi unvanını elinde tutuyor. 515 kedi ve 520 köpeğin korunduğu hayvan bakım merkezinde yılda 3 bin köpek ve bin 500 kedi kısırlaştırılıyor.

Düzenli sağlık taramasından geçirilip bakımları yapıldıktan sonra oluşturulan doğal yaşam alanlarına salınan hayvanlar, her gün 13.00-16.00 arasında ziyaretçileriyle buluşuyor. Okullarımızdan çok sayıda öğrenci, hayvanlarla hoş vakitler geçiriyor. Ziyarete gelen hayvan severlerin tellerin dışından seyretmek yerine, sevip duygusal bağ kurmaları amacıyla oluşturulan Sevgi Evi’nde ise aşıları tamamlanmış yavru köpekler, sahiplenilmeyi bekliyor.

“Mama üretimi yılsonunda başlayacak”

Besin ve protein ihtiyacının düzenli olarak karşılanması için bakım merkezi içindeki 500 metrekarelik alanı mama üretim fabrikası olarak tahsis eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, prefabrik tesisi oluşturdu. İçerisinde soğuk hava deposunun de bulunduğu tesisin ihtiyaç duyduğu öğütme ve konserve yapım makinelerini temin eden belediye, yıl sonunda üretime geçmeyi planlıyor.

Mama fabrikasıyla ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Nurhan İşler, “Fabrikamızın kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Malzemelerimiz geldi. Yılsonuna kadar da mama üretimine geçmeyi hedefliyoruz. Burayı kurmamızın amacı, hastanelerden ve askeriyeden bize tencerelerde kalan yemekler geliyordu. Yemeklerin az geldiği günlerde pişmiş yemek olduğu için fazla dayanmıyordu. Bunları çöpe atmayıp, konserve mama şeklinde üretip, hem buradaki hayvanlarımızın gıda ihtiyacını sürekli hale getirmeyi hem de çevre illere de dağıtabilmeyi düşündük. Fazla gelen mamaları soğuk hava depolarımızda tutarak, ilerleyen zamanlarda yemek eksildiğinde buradan takviye edeceğiz” ifadelerini kullandı.