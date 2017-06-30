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30 Haziran 2017 12:15

Büyükşehirden “kötü koku” açıklaması

Samsun Büyükşehir Belediyesi, birkaç gündür şehri saran kötü kokunun sebebini açıkladı.

Büyükşehirden “kötü koku” açıklaması

30 Haziran 2017 12:15


Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kent merkezinde dün sabah saatlerinden itibaren ortaya çıkan hayvan gübresi kokusunun belediyemiz ile herhangi bir alakası bulunmamaktadır. Bu konuda aldığımız şikayet telefonları sonucu böyle bir açıklamayı yapma gereği duymuş bulunmaktayız. Kokunun kaynağı limana demir atan ve içinde 7 bin büyükbaş hayvan bulunduğu gemidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.



Hayvan yüklü gemi Kolombiya’dan geldi


Gemiyle alakalı bilgi veren Samsun Liman Başkanlığı yetkilileri, “Gemi Kolombiya’ya bağlı Cartagena şehrinden gelmiştir. Gemide toplamda 7 bin 21 adet büyükbaş hayvan bulunmaktadır. Eğer geminin bir sıkıntısı yok ise bu akşam tahliyeler olacak ve gemi limanımızdan ayrılacaktır. Bu akşamdan sonra gemiyi liman dışına çıkarttığımızda koku gidecektir. Muhtemelen bu hayvanlar Kurban Bayramı’nın yaklaşması sebebiyle Kolombiya’dan Samsun’a getirilmiştir” açıklamasını yaptı.




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