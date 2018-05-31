Büyükşehirden milli ekonomiye 20 milyon liralık katkı

Sosyal sorumluluk projesine büyük önem veren Samsun Büyükşehir Belediyesi, Mekanik Geri Dönüşüm Ön Ayrıştırma Tesisinde yılda 13 bin 680 ton katı atığı ekonomiye geri kazandırıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kamu kurumlarında uyguladığı Sıfır Atık Projesi’ne ilgi artıyor. Milli ekonomiye büyük zarar veren israf konusunda farkındalık ortaya koyan proje, israfın önlenmesini ve katı atıkların evlerde en aza indirilmesini amaçlıyor.

Sıfır Atık Projesi’ni Samsun’da yaygınlaştırmaya çalışan Samsun Büyükşehir Belediyesi, israfın önlenmesi ve evsel atıkların azaltılması konusunda toplumu bilgilendiriyor. Bunun yanında Yukarı Avdan Katı Atık Düzenli Depolama Sahasında Mekanik Geri Dönüşüm Ön Ayrıştırma Tesisini kuran Büyükşehir Belediyesi, kentte hem işsizliğin azaltılmasına hem de geri dönüşüm ile ekonomiye katkı sağlıyor.

Tesiste 150 işçi çalışıyor

10 milyon TL’lik yatırımla hizmet veren tesiste, tamamı yöre halkından seçilen 110’u kadın olmak üzere toplam 150 işçi çalışıyor. 24 saat aktif olan tesiste atıklar, tekrar değerlendirilmek üzere ülke ekonomisine kazandırılıyor. Tesiste kadın işçiler, günde 38 ton, ayda bin 140 ton, yılda ise 13 bin 680 ton evsel katı atığı ayrıştırıp işliyor. Mekanik Geri Dönüşüm Ön Ayrıştırma Tesisinin ekonomiye katsı ise ayda 1,6 milyon TL, yılda ise yaklaşık 20 milyon TL’ye ulaştı.

Düzenli atık depolama sahasının ömrünün uzamasına da katkı sağlayan tesisin başarıyla hizmet verdiğini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Figen Akın, kadın işçilerin çalışmalarından övgüyle söz etti. İşçilerin devletin sunduğu tüm sosyal haklara sahip olduklarının altını çizen Akın, tesisin işleyişinin kent ve ülke ekonomisi açısından büyük fayda sağladığına dikkat çekti.

Daire Başkanı Figen Akın, “Geri dönüşüm sayesinde israfın önüne geçerek, ağaçların, minerallerin ve su kaynaklarının korunmasına katkıda bulunulmuş oluyoruz. Atık, maddelerin ve çöplerin taşınması veya depolanması gibi problemlerin ortadan kalkmasını sağlar. Hammadde tüketiminin azalmasına neden olur. Gereksiz enerji kullanımının önüne geçer. Kullanılamayan, atık maddelerin yepyeni bir ürün olarak tüketicilerin hizmetine sunulmasını sağlar. Çevre açısından tüketim malzemesi üretimi için yeni ham madde arayışına girilmesini büyük ölçüde azaltır. Böylelikle hem hava hem de çevre kirliliğinin önüne geçer. Sera gazı emisyonunun da düşmesine katkıda bulunur” dedi.