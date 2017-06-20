Büyükşehirden olimpiyatlar için son rötuşlar

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, yaklaşan olimpiyatlar öncesinde Ankara yolu üzerinde devam eden çalışmaları inceledi. Başkan Yılmaz, yapılan çalışmalardan sonra buranın estetik bir görünüme kavuştuğunu belirtti.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle Ankara yolunda yapılan ve yapılması planlanan sağlıklaştırma ve estetik uygulamaları yerinde inceleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, olimpiyatlar için son dokunuşları yaptıklarını belirterek, “Deaflympics Olimpiyatları’na bir aydan az bir zaman kaldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak yurt dışından ve şehir dışından gelen misafirlerimizi modern, temiz ve rengârenk bir şehirle buluşturmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Doğu-Batı ve Güney istikametinde göze çarpan çirkinlikleri hızlı bir şekilde ortadan kaldırdık. Metruk ve kaçak binaların yıkımını gerçekleştirdik. Sıvasız ve boyasız binaları boyadık ve çok renkli görüntüler oluşturduk. Şimdi de şehir mobilyalarını döşüyoruz. Estetik adına yaptığımız her çalışmayı tamamlamak üzereyiz. Çalışmalarımız tamamlandıktan sonra Ankara yolu başta olmak üzere tüm ana yollar yeşil bir koridor haline gelecek. Yıkılan binaların yerine asla yeni bir yapı yapılmasına da müsaade etmeyeceğiz. Buralar yeşil alan olarak kalacak” dedi.