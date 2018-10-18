Büyükşehirden otogara 3 yeni hat

Vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz” dedi.

Şehirlerarası otobüs işlemeciliği yapan firmalarının aldığı kararlar doğrultusunda şehir içerisindeki yazıhanelerden şehirlerarası otobüs terminaline vermekte oldukları ücretsiz servis taşımacılığı hizmetini durdurma kararı aldı.

Alınan bu karar üzerine halkın mağduriyet yaşamaması için talimat veren Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin yaptığı açıklamada, “Samsun Büyükşehir Belediyesi Samulaş operatörlüğünde hizmet verecek olan üç yeni hat oluşturularak halkımızın otogara ulaşımına alternatif oluşturulmuştur. Bu hatlar; Belediyeevleri, Cumhuriyet Meydanı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesinden hareket ederek Otogar'a 24 saat kesintisiz hizmet verecek” diye konuştu.

Başkan Zihni Şahin şunları söyledi:

“Şehrimizde şehirler arası otobüs işlemeciliği yapan firmalarının almış oldukları karar doğrultusunda hizmet verdikleri yolcuların şehir içerisindeki yazıhanelerden otogara ulaşımları için vermiş oldukları ücretsiz servis taşımacılığı hizmetini durdurma kararı almışlardır. Biz de vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Samulaş tarafından işletilecek ve yirmi dört saat esasına göre 19 Ekim 2018 Cuma günü saat 13.00'ten itibaren hizmet verecek üç yeni hattın devreye alınması kararını aldık. Otogarda son bulacak olan ve T1, T2 T3 kodlarını kullanacak olan hatlarımız Belediyeevleri, Cumhuriyet Meydanı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesinden hareket ederek tüm şehrin otogara erişimi sağlanmış olacak.”

T1 hattı OMÜ'den, T2 hattı Cumhuriyet Meydanı'ndan ve T3 hattı ise Soğuksu'da saat başlarında hareket ederek otogardan dönüş yapacak.

T1 OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Acil önünden hareketle, Atatürk Bulvarı- Gençlik Parkı-100. Yıl Bulvarı-Ilıca Kavşağı-2. Bulvar Yolu- Araştırma Hastanesi-otogar güzergahında,

T2 hattı Cumhuriyet Meydanı'ndan hareketle, Atatürk Bulvarı - Gençlik Parkı - 100. Yıl Bulvarı - Mevlana Caddesi - Fevzi Çakmak - İlyasköy - Çatalarmut - otogar güzergahında,

T3 hattı Soğuksu Postanelerden hareketle Belediyeevleri -Piazza – Kılıçdede- 56'lar- Lise Caddesi- Atatürk Bulvarı -Cumhuriyet Meydanı - 19 Mayıs Bulvarı - 100. Yıl Bulvarı - Barış Bulvarı - Eğitim ve Araştırma Hastanesi - otogar güzergahında hizmet verecek.

Otogara 6 farklı otobüs hattı hizmet veriyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Samulaş A.Ş. ve özel halk otobüsleri tarafından gün içerisinde şehir içi terminaline 6 ayrı hat toplu taşıma hizmeti veriyor.

Atakum istikametinden hareketle Samsun Büyükşehir Belediyesi Samulaş A.Ş. operatörlüğünde hizmet veren E5 Ekspres hattı (Ondokuz Mayıs Üniversitesinden hareketle Atatürk Bulvarı üzerinden Cumhuriyet Meydanı, Araştırma Hastanesi ve Otogar), Türkiş ve Baruthane'den hareket eden Balaç - Beypınar - Derecik - Otogar - Araştırma Hastanesi - Dikilitaş - Baruthane İstasyonu - Otagar) R6 Ringi,

özel halk otobüsleri tarafından işletilen 22 Numara (Soğuksu, Belediyeevleri, Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet Meydanı, Bankalar Caddesi, Subaşı, Öğretmenevi, Barış Bulvarı, Araştırma Hastanesi, Otogar) , 23 Numara (Soğuksu, Belediyeevleri, Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet Meydanı, Bankalar Caddesi, Subaşı, Öğretmenevi, Barış Bulvarı, Araştırma Hastanesi, Otogar ), 24 Numara (24 numaralı Özel Halk Otobüsü hattı Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Atatürk Bulvarı, Vatan Caddesi, Cağaloğlu, Nişantaşı Caddesi, Atatürk Bulvarı, 100. Yıl Bulvarı, Otogar ) ve 25 numaralı hat (Soğuksu, 200 Evler, Gaziosmanpaşa, Belediyeevleri, Atatürk Bulvarı, Muhittin Özkefeli Bulvarı, İstiklal Caddesi, Karadeniz Caddesi, Akdeniz Caddesi, Doğumevi, Gazi Devlet Hastanesi, Aziziye Caddesi, Şehit Korhan Ekiz Bulvarı İlyasköy, Barış Bulvarı, Araştırma Hastanesi, Otogar) hizmet veriyor.