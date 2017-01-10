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10 Ocak 2017 11:33

Büyükşehirden sokak hayvanlarına kış şefkati

Büyükşehirden sokak hayvanlarına kış şefkati

10 Ocak 2017 11:33

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm Ticaret A.Ş. sorumluluk bölgesi olan Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki 689 dekarlık alanda sokakta yaşayan barınak ve yiyecek bulamayan hayvanların imdadına yetişti.
Yurt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava insanlar kadar sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm Ticaret A.Ş. tarafından Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki park ve bahçelere kedi, köpek ve kuşların soğuk kış günlerinden korunabilmelerini sağlayacak kulübeler yerleştirildi. Böylece sokakta yaşayan hayvanların yiyecek ve barınacak alan bulmaları sağlandı.

“Masrafsız kulübe yaparak bir can da siz kurtarabilirsiniz”
Yapılan uygulama ile ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm A.Ş. Genel Müdürü Musa İlkay Güler, Adnan Menderes Bulvarı üzerine yerleştirilen bu kulübeleri vatandaşlarında kendi imkanları ile evlerinde yaparak çeşitli yerlere koyabileceğini belirterek, “Böylece sokakta yaşayan hayvanlara yiyecek ve barınma imkanı sağlayarak bir can da siz kurtarabilirsiniz. Bu çalışmamızın ardından hayvanseverlerin aynı uygulamayı yapacağına inanıyoruz” dedi.

Whatsapp hattı ile iletişim
Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yaşanan tüm aksaklıkların, görüş ve önerilerin Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm Ticaret A.Ş.’ye bildirilebileceğini ifade eden Güler, “Çalışmalarımızla hayvanların bu soğuk havalarda yiyecek ve barınak bulmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Hava şartlarının güçleştiği dönemlerde gerçekleştirilen çalışmalarımız kış ayları boyunca devam ettirilecek. Kışın hayvanların aç kalmaması için vatandaşlarımızı da duyarlı olmaya davet ediyoruz. Ayrıca vatandaşlarımız Adnan Menderes Bulvarı üzerinde gördükleri tüm aksaklık, görüş ve önerilerini fotoğraf ve adresleri ile 0539 226 17 32 numaralı whatsapp hattı aracılığıyla şirketimize ileterek Adnan Menderes Bulvarı’nın daha da güzelleşmesi konusunda etkin bir rol üstlenebilirler” diye konuştu.



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