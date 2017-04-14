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14 Nisan 2017 22:05

Büyükşehirden Yıldıray Çınar’ı anma konseri

"Çarşamba’yı Sel Aldı" türküsü ile hafızalara kazınan Samsunlu ünlü Türk halk müziği sanatçısı Yıldıray Çınar, vefatının 10.

Büyükşehirden Yıldıray Çınar’ı anma konseri

14 Nisan 2017 22:05

yılında muhteşem bir konserle anıldı.


Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Bölümü Şefi Halit Ateşli yönetiminde sahnelenen "THM Yıldıray Çınar’ı Anma Konseri" Atakum Sanat Merkezi’nde yapıldı. Koseri; Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Şube Müdürü Ahmet Ayan, Yıldıray Çınar’ın yeğeni Metin Erten ve çok sayıda vatandaş izledi. Sanat Merkezi giriş katında Yıldıray Çınar’ın aldığı ödüller, filmlerde kullandığı kişisel eşyalar ve plakları sergilendi. Konserden önce Yıldıray Çınar’ın kısa bir belgeseli yayınlandı.


Konserle ilgili bir konuşma yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Şube Müdürü Ahmet Ayan, "Türk halk müziğine uzun yıllar hizmet etmiş ve Samsun’un bir değeri olan Yıldıray Çınar’ı burada yaşatmaya çalışıyoruz. İki aydır bunun çalışmalarını yapıyoruz. Oldukça ilgi gören bir konser. Bu akşam yaklaşık 24 eser konserde yer aldı. Yıldıray Çınar aynı zamanda bizim ve Türk halk müziğinin ’çınarı’" diye konuştu.


Kosere Yıldıray Çınar’ın unutulmaz eserleriyle hazırlandıklarını belirten Yıldıray Çınar’ın yeğeni Metin Erten, "Her türküde sevenlerinin bir parçası olduğuna inanarak anma gecemizi yapıyoruz" dedi.




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