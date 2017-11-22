Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda telefonunda ByLock kurulu olduğu ileri sürülen Samsun’un Terme ilçesinde öğretmen olan Hicabi K.Ö.’yü gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen Hicabi K.Ö., nöbetçi mahkemede verdiği ifadede, Etkin Pişmanlık Yasası’ndan yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hicabi K.Ö. hakkında Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında pişman olduğunu söyleyen Hicabi K.Ö., önce ByLock kullandığı için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti Hicabi K.Ö.’nün cezasını "Etkin Pişmanlık Yasası"ndan yararlanması sonucu 1 yıl 6 ay hapis cezasına indirdi.