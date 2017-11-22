Diğer
Kategoriler
22 Kasım 2017 13:16

ByLock kullanan öğretmenin cezası "Pişmanlık Yasası"ndan 1,5 yıla indi

Samsun’da, FETÖ/PDY soruşturmasında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edilen bir öğretmen, yargılandığı mahkemede önce 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılırken, "Etkin Pişmanlık Yasası" hükümlerinden yararlanarak cezası 1,5 yıla indirildi.

ByLock kullanan öğretmenin cezası

22 Kasım 2017 13:16


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda telefonunda ByLock kurulu olduğu ileri sürülen Samsun’un Terme ilçesinde öğretmen olan Hicabi K.Ö.’yü gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen Hicabi K.Ö., nöbetçi mahkemede verdiği ifadede, Etkin Pişmanlık Yasası’ndan yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Hicabi K.Ö. hakkında Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında pişman olduğunu söyleyen Hicabi K.Ö., önce ByLock kullandığı için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti Hicabi K.Ö.’nün cezasını "Etkin Pişmanlık Yasası"ndan yararlanması sonucu 1 yıl 6 ay hapis cezasına indirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
8
°
C
Yağmurlu
  • Perşembe
    Yağmurlu
    8°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    10°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    10°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç