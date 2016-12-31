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31 Aralık 2016 12:20

ByLock’tan adliyeye sevk edilen öğretmene adli kontrol

ByLock’tan adliyeye sevk edilen öğretmene adli kontrol

31 Aralık 2016 12:20

Samsun’da ByLock kullandığı iddia edilen bir öğretmen çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen günlerde Samsun Adliyesine yönelik düzenlediği Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda bir yazı işleri müdürünü ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına almıştı. Ancak söz konusu şahıs kendisinin ByLock kullanmadığını ileri sürmüş, daha sonra serbest bırakılmıştı.
ByLock kurulu bulunan telefonu Terme ilçesinde öğretmen olan oğlunun kullandığı tespit edilince KOM Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili öğretmen H.K.Ö.’yü gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan H.K.Ö., dün Samsun Adliyesine çıkarıldı. Savcıya ifade veren H.K.Ö., tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.K.Ö., Etkin Pişmanlık Yasası’ndan yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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