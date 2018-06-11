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11 Haziran 2018 11:09

’ByLock’tan gözaltına alınan kadın adliyeye sevk edildi

Samsun’da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ’ByLock’ kullandığı gerekçesiyle aranan ve firarda olan kadın, polis tarafından yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

’ByLock’tan gözaltına alınan kadın adliyeye sevk edildi

11 Haziran 2018 11:09


Samsun’da daha önce yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı olan ’ByLock’ kullandığı, örgütün kadın yapılanmasında gazete ve dergi aboneliği ile kurban bağışı adı altında para toplayıp örgüte finans sağladığı tespit edilen ve firarda olan F.G.Ş., Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu Cuma günü yakalandı. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan F.G.Ş., Samsun Adliyesine sevk edildi.




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