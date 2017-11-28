ByLock’tan serbest kalan müdür, savcı itiraz edince tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı ileri sürülen E.Y.’yi yakalanarak gözaltına aldı. Özel sektörde müdür olarak çalıştığı öğrenilen E.Y., geçen hafta çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten savcı bir üst mahkemeye E.Y.’nin serbest kalmasına itirazda bulundu ve tutuklanmasına talep etti. E.Y. hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan E.Y., Samsun Adliyesine sevk edildi. Dün akşam nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.Y., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.