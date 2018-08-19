Çağrı Ortakaya geçmişe sünger çekmek istiyor

Bu sezon hedefini şampiyonluk olarak ortaya koyan Samsunspor’da, tecrübeli orta saha oyuncusu Çağrı Ortakaya, taraftara mesaj gönderdi. “Artık yeni bir sayfa açalım” diyen Çağrı Ortakaya, “Kötü hatıraları silelim ve geçmişe sünger çekelim. Enerjimizin hepsini takımımızın başarısı için harcayalım” dedi.

Yeni sezonun, yeniden her şeyin başlangıcı anlamına gelmesi gerektiğine işaret eden Çağrı Ortakaya, “Artık hep güzel şeylere odaklanalım. El ele, gönül gönüle hareket edersek her şey güzel olur. Ben Çağrı Ortakaya olarak, Samsunspor’un hak ettiği yerlere gelebilmesi için gerek sahada gerek saha dışında elimden gelenin fazlasını yapacağımın bilinmesini isterim” diye konuştu.