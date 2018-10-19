Çakır: “Muhtarlarımızın her zaman yanındayız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 19 Ekim 2015'ten itibaren kutlanan Muhtarlar Günü bu yıl da Samsunlu muhtar dernekleri tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Muhtarlar Günü programı kapsamında Samsun Büyükşehir Belediye Başkanvekili Turan Çakır'ı ziyaret eden muhtarlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara verdiği değerden çok memnun olduklarını ifade ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanvekili Turan Çakır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her kesimden vatandaşı kucaklamak için büyük bir özveriyle çalıştığını belirterek muhtarların Muhtarlar Günü'nü tebrik etti. Çakır, muhtarların demokrasinin en eski örneği olduğunu ifade ederek, “Muhtarlarımız bizim için çok değerli ve kıymetlidir. Demokrasinin en eski örnekleri olarak günümüze dek sürdürülen bu görevi gerçekleştiren tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman muhtarlarımızın yanındayız. Mahallelerindeki sorunları bizlere ilk ulaştıran ve çözümü için büyük çaba sarf eden muhtarlarımızı canı gönülden kutluyorum. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımızın sizlere hediye ettiği bu günü de kutluyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Eyüp Çakır'ın da hazır bulunduğu ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.