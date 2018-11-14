İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çakır: “Sarıyer maçı 6 puanlık bir maç”

Yılport Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, hafta sonu deplasmanda yapacakları Sarıyer maçının 6 puanlık bir maç olduğunu söyledi.


Yılport Samsunspor'un hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Sarıyer maçı hakkında değerlendirmede bulanan Basın Sözcüsü Suat Çakır, “Sarıyer maçı 6 puanlık bir maç ama kaybedersek dünyanın sonu değil, kazanırsak da şampiyonluğu tescillemeyeceğiz. Sadece bir maç kazanmış olacağız” dedi.


Keçiörengücü maçında talihsiz bir mağlubiyet aldıklarını belirten Suat Çakır, “Hafta sonu kendi evimizde oynadığımız ve 2-1 kaybettiğimiz Keçiörengücü maçı bir kazaydı ve kaybettik. 12 haftadır 8 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetimiz ve 26 puanımız var. Hocamız Taner Taşkın'ı maç başı 2 puan hesabına göre yolumuzda emin adımlarla devam ediyoruz. Keçiörengücü maçında maç 2-1 iken ofsayttan sayılmayan golümüz verilseydi maçı çevirebilecek gücümüz vardı. Orada yan hakemin kurbanı olduk” diye konuştu.


Sarıyer maçında Yılport Samsunsporlu futbolculara güvendiklerini ifade eden Suat Çakır, “Hafta sonu İstanbul'da Sarıyer takımı ile karşılaşacağız. Bu maçta futbolcularımız sahaya çıkıp, puan ve puanlar almaya çalışacaklar. Bizde oyuncularımıza sonuna kadar güveniyoruz. İnşallah deplasmandan güzel bir skorla dönmeye çalışacağız. Taraftarlarımızı da bizi İstanbul'da yalnız bırakmayacaklarına eminim” şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.