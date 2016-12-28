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28 Aralık 2016 18:47

Çaldığı yağı aynı yere satmaya kalktı, tekrar çalınca yakalandı

Çaldığı yağı aynı yere satmaya kalktı, tekrar çalınca yakalandı

28 Aralık 2016 18:47

Samsun’da marketin önünden çaldığı bitkisel sıvı yağı aynı yere satmaya kalkan genç, yakalanacağını anlayınca yağı bırakıp kaçtı. Aynı yerden tekrar yağ çalan genç bu kez yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Y.’ye ait marketin önünden 10 kiloluk bitkisel sıvı yağ çaldığı ileri sürülen E.Ç.(25), bir süre sonra markete geri gelip annesinin marketten 10 kiloluk sıvı yağ satın aldığını, bunu geri vermek istediğini söyledi. Market sahibi geri almayı kabul edince genç, yağı alıp geri geldi. Ancak yağ satışı yapmadıklarını ifade eden marketçi "Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyeyim" deyince panikleyen E.Ç. yağ bırakıp buradan kaçtı.
Bir hafta sonra sabah market açılınca iş yeri sahibi bitişikteki depodan markete yağ çıkardığı bir sırada deponun önüne gelen E.Ç., bu kez de koli içindeki 4 adet 5 litrelik sıvı yağı alıp kaçtı. Yağın eksik olduğunu gören marketçi güvenlik kamerası kayıtlarına bakınca daha önce kaza geçirdiği için topallayarak yürüyen E.Ç.’yi yürüyüşünden tanıdı ve bu kez polise şikayetti bulundu.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu E.Ç.’yi bugün yakalayarak gözaltına aldı. Suçunu itiraf eden E.Ç., ikinci çaldığı 20 litre yağı da satamayınca bir çöp kutusu yanına bıraktığını ileri sürdü. Polis söz konusu çöp kutusunun yanını kontrol ettiğinde yağın yerinde olmadığını tespit etti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



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