Çaldıkları 180 bin TL’yi harcayamadan yakalandılar

Olay, Çarşamba ilçesi Çay Mahallesi’nde Sadık İnan’a ait Tarım İşletme Kooperatifi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 kişi gece saatlerinde işletmeye gelerek önce iş yerinin kepengini, ardından ise kapı kilidini kırarak içeri girdi. İş yerine ait çelik kasayı fark eden şüpheliler kasayı bir kamyonete yükleyerek olay yerinden hızla kaçtılar. O esnada işletmenin güvenlik kamerası yapılan soygunu saniye saniye kaydetti.

İşletme sahibi Sadık İnan’ın durumu polise bildirmesi üzerine Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Menderes K.(49), Okan E.(33) ve İmdat Ş.(49) adındaki 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.