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Çalıntı motosikletle yakalanan 16 yaşındaki çocuk tutuklandı

Samsun’da çalıntı motosikletle yakalanan 16 yaşındaki çocuk çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da çalıntı motosikletle yakalanan 16 yaşındaki çocuk çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki C.A., yaklaşık 2 hafta önce plakasız motosikletle yakalandı. Polis tutanak tutarak C.A.'yı serbest bıraktı. Motosikletin yapılan şase incelemesinde çalıntı olduğu ortaya çıkınca C.A., Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen C.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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