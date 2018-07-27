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27 Temmuz 2018 19:07

Çalıntı otomobille yakalanan genç tutuklandı

Samsun’da park halindeki otomobili kaybolan yedek anahtarı ile çaldığı iddia edilen 18 yaşındaki genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çalıntı otomobille yakalanan genç tutuklandı

27 Temmuz 2018 19:07


Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibinin anahtarını kaybettiği park halindeki otomobili anahtar ile çalıştırıp çaldığı iddia edilen S.C. (18), polisin 27 ayrı güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesi sonucu tespit edildi. Adnan Menderes Bulvarı’na iş başvurusu için gittiği sırada S.C., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Bürosu ekiplerinin takibi ile yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgulanması tamamlanan S.C., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren genç, tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.




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