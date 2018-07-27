Çalıntı otomobille yakalanan genç tutuklandı

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibinin anahtarını kaybettiği park halindeki otomobili anahtar ile çalıştırıp çaldığı iddia edilen S.C. (18), polisin 27 ayrı güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesi sonucu tespit edildi. Adnan Menderes Bulvarı’na iş başvurusu için gittiği sırada S.C., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Bürosu ekiplerinin takibi ile yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgulanması tamamlanan S.C., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren genç, tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.