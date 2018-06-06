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06 Haziran 2018 12:42

Çamaş: “Gün birlik günü”

MHP Samsun Milletvekili Adayı Abdurrahman Çamaş, "Gün birlik günü, gün doğruyu arama günü, gün doğruları söyleme günüdür” dedi.

Çamaş: “Gün birlik günü”

06 Haziran 2018 12:42


Milletvekili Adayı Abdurrahman Çamaş, seçim ziyaretlerine devam ediyor. Çamaş, Bafra’da bulunan çay ocaklarını ziyaret ederek destek istedi. Esnafların sorunlarını da dinleyen Çamaş, 24 Haziran’dan sonra her şeyin farklı olacağını, artık sürekli seçimlerin olmayacağını, refahın ülkede hakim olacağını söyledi.


Abdurrahman Çamaş, 19 Mayıs’ta tertip edilen iftar programına da katıldı. Çamaş buradaki konuşmasında, "Gün birlik günü, gün doğruyu arama günü, gün doğruları söyleme günüdür. Bugün 19 Mayıs ilçemizde gerçekleştirilen iftar programına katılan tüm misafirlerimize bizlere birlikte olmanın bereketini ve mutluluğunu yaşattıkları için her misafirimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca bu birlik ve bereket ortamına verdikleri emeklerden dolayı ilçe başkanımıza, yönetim kuruluna ve meclis üyelerimize ayrıca teşekkür ediyorum. 19 Mayıs var olsun, Birliğimiz bereketimiz daim olsun" diye konuştu.




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