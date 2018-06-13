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13 Haziran 2018 15:05

Çamaş: “Her kesime hitap edeceğiz, kimseyi ayırmayacağız”

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Samsun Millet Vekili Adayı Abdurrahman Çamaş, Bafra’nın Şehyulaş, Gazibey ve Doğankaya Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek destek istedi.

Çamaş: “Her kesime hitap edeceğiz, kimseyi ayırmayacağız”

13 Haziran 2018 15:05


Seçim çalışmaları nedeniyle mahalle ziyaretlerine devam eden Çamaş, “Biz her kesime hitap edeceğiz. Biz kimseyi ayırmayacağız. Bizim için her birey Türkiye Cumhuriyetinin değerli vatandaşıdır. Sosyal sınıf ayrımına izin vermeyeceğiz. Günümüzde hala her sokak başında dilenen vatandaşlarımız, genç yaşlarda işsizlikten yakınan evlatlarımız, gün geçtikçe düşen gelirimiz, geçim derdiyle intihar eden vatandaşlarımız varken biz durmayacağız. Siz değerli vatandaşların da desteği ve izni ile tek tek hesap sormaya, sorunlarımızı çözmeye geliyoruz” dedi.


Abdurrahman Çamaş, konuşmasını tamamladıktan sonra mahalle sakinleriyle sohbet etti ve dertlerini dinledi.




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