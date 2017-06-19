Cami ve külliyenin açılış zamanı belli oldu

Komşu İftarları kapsamında Ramazan ayının 23. gününde düzenlenen iftar programı Kalkancı, Karasamsun ve Baruthane Mahallelerindeki vatandaşları buluşturdu. İftar alanına gelen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, mahalleli tarafından coşku ile karşılandı. Tok, 7’den 70’e herkesin aynı iftar sofrasında buluştuğu Komşu İftarları’nda gönüllerin bir olduğunu vurguladı.

“Bu üç mahalleyi cazibeli hale getirdik”

İlkadım’da bulvar üstü mahalle olarak tabir edilen Baruthane, Kalkanca ve Karasamsun’da 2004-2009 yılları belediye başkanlığı döneminde imar çalışmaları yaparak bölgeyi cazibe alanı haine getirdiklerini ifade eden Tok, “Bu dönem de 2014 seçimleri sonrası görevi devralır almaz, gerçekleştirdiğimiz büyük yatırımlarla da Kalkancı ve Baruthane Mahallelerimizi şehrin en elit mahalleleri arasına koyduk. Bu bölgede yaptığımız Medeniyet Yolu, yapımı devam eden Karadeniz’in en büyük cami ve külliyesi, çocuk parkları, halı sahalar ve çevre düzenlemeleri ile ilçemizi göç alan bir ilçe statüsüne yükselttik” dedi.

"Bir daha ki Ramazan’da açılacak"

“Seneye Ramazan ayında cami külliyede teravih namazı kılmayı Allah bizlere nasip etsin” diye dua eden Başkan Tok şöyle konuştu: “Önümüzdeki Ramazan ayında mimarisi ile dikkat çeken 6,5 dönüm alan üzerine kurulan 5 bin cemaat kapasitesi, 200 araçlık otopark, toplantı salonları ve eğitim merkezleri ile dev bir eser olacak cami ve külliyemizin açılışını yapacağız. İnşallah bu mimarisi ile dikkat çeken muhteşem cami ve külliyemizde teravih namazını kılmayı Rabbim bizlere kılmayı nasip etsin” diye konuştu.

"Eyüp Sultan, Sultanahmet gibi bir mekan olacak"

Cami ve külliyenin tamamlandığında Eyüp Sultan, Sultanahmet ve Hacıbayram Veli Camisi gibi önemli ziyaret edilecek yerlerden birisi olacağını kaydeden Başkan Tok, “Selçuklu mimarisiyle kesme taş ve ahşap mimari ile inşa edilen cami ve külliyenin insanlığa ve medeniyetimize yönelik çok önemli bir hizmet. Denizi gören ahşap malzeme ve kesme taş kullanılarak Türkiye’ye örnek gösterilecek camii ve külliyede bayanlar için ayrı abdest ve ibadet yerleri de düşünüldü. Cami ve külliye inşaatının tamamlanarak hizmete açıldığında İstanbul Sultanahmet ve Eyüp Sultan gibi önemli bir merkez olacak. Şehir için önemli bir merkez olacak olan cami ve külliye projemiz hem mimarisiyle hem de eğitim, ibadet ve dinlenme ve sosyal mekanları ile dikkat çeken bir yapı olacaktır" şeklinde konuştu.