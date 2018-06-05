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05 Haziran 2018 23:23

Camilerden muslukları çalan hırsız yakalandı

Samsun’da 3 gün içinde 3 ayrı camiden 33 adet musluk çalan hırsız, polisin takibi sonucu yakalandı.

Camilerden muslukları çalan hırsız yakalandı

05 Haziran 2018 23:23


Olay, Samsun’un Canik ilçesinin Gaziosmanpaşa Mahallesi ve Teknepınar Mahallesi’nde önceki gün, dün ve bugün meydama geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 ayrı caminin abdesthane ve tuvaletlerinden 33 adet musluk sökülerek çalındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri ile Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 19 yaşındaki F.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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