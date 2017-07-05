Caminin musluklarını ve imamın bisikletini çalarken yakalandı

Olay, Canik ilçesi Adatepe Mahallesi’nde bulunan Merkez Camisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caminin şadırvanında bulunan bir musluğu yerinden sökerek alan ve kaçarken de imamın bisikletini çalmaya teşebbüs eden H.K. (20) adındaki şüpheli, cami imamı tarafından suçüstü yakalandı. İmamın elinden kurtulan ve kaçmayı başaran şüpheli bu kez vatandaşlar tarafından yakalanarak jandarma ekiplerine teslim edildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan ve İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheli Samsun Adliyesine sevk edildi.