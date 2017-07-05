Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2017 13:28

Caminin musluklarını ve imamın bisikletini çalarken yakalandı

Samsun’da caminin musluğunu ve imamın bisikletini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli adliyeye sevk edildi.

Caminin musluklarını ve imamın bisikletini çalarken yakalandı

05 Temmuz 2017 13:28


Olay, Canik ilçesi Adatepe Mahallesi’nde bulunan Merkez Camisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caminin şadırvanında bulunan bir musluğu yerinden sökerek alan ve kaçarken de imamın bisikletini çalmaya teşebbüs eden H.K. (20) adındaki şüpheli, cami imamı tarafından suçüstü yakalandı. İmamın elinden kurtulan ve kaçmayı başaran şüpheli bu kez vatandaşlar tarafından yakalanarak jandarma ekiplerine teslim edildi.


Jandarma tarafından gözaltına alınan ve İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheli Samsun Adliyesine sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
26
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    25°C
SAMSUN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 11 ŞEVVÂL 1438
  • 05 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:40
  • Güneş :05:00
  • Öğle :12:51
  • İkindi :16:51
  • Akşam :20:19
  • Yatsı :22:19
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!