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27 Aralık 2016 19:21

Canik Belediyespor’un hedefi Play-Off

Canik Belediyespor’un hedefi Play-Off

27 Aralık 2016 19:21

Samsun Canik Belediyespor Başkanı Ercan Bayrak, hedeflerinin Play-Off olduğunu söyledi.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Samsun Canik Belediyespor Cuma günü kendi evinde karşılaşacağı İstanbul Üniversitesi maçı hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Can Öztürk Spor Salonu’nda Baş Antrenör Erdal Yeğin yönetiminde yapılan idman ısınma hareketleri ile başladı. İdmanı takım yönetimi tam kadro olarak izledi.
Hedeflerinin Play-Off’lara kalmak olduğunu belirten Samsun Canik Belediyespor Başkanı Ercan Bayrak, “Geçen hafta ekstradan bir galibiyet aldık. Botaş ligin güçlü ekiplerinden bir tanesiydi. Kendi sahamızda Botaş’ı yenerek ikinci galibiyetimizi aldık. Cuma günü saat 18.00’de ligin güçlü ekiplerinden İstanbul Üniversitesi ile karşılaşacağız. İnşallah güzel bir oyunla İstanbul Üniversitesi’ni de yeneceğimize inanıyorum” dedi.
Transfer çalışmalarına başladıklarını ifade eden Başkan Bayrak, “Şu anda görüştüğümüz oyuncular var ama net bir şey yok. İlerleyen günlerde her hangi bir gelişme olursa açıklayacağız. Ama transfer çalışmalarına başladık. Bu takımın ligde kalması için en ufak bir tereddüdümüz yok. Bu takımın hedefi Play-Off’tur. Ayrıca Cuma günü oynayacağımız İstanbul Üniversitesi maçına taraftarlarımızı da bekliyoruz” diye konuştu.



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