Canik’in 2016 çalışmaları

Canik Belediyesi, son bir yıl içerisinde hayata geçirdiği eğitim, kültür, spor, kentsel dönüşüm yatırımlarıyla 2016 yılını da dolu dolu geçirdi. İlçede son bir yılda 10’dan fazla proje hizmete açıldı, birçok proje inşaatı devam ediyor.

Belediyenin yaptığı yatırımlar sonucunda son 12 yılda yaptığı atılımla dikkat çeken Canik’te, 2016 yılı da projelerle dolu geçti. Canik Belediyesi tarafından ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde hayata geçirilen projeler, vatandaşların sosyal yaşamını kolaylaştırırken, ilçenin ve şehrin de gelişimine katkı sağladı. 2016 yılı içerisinde hanım konakları, sıbyan mektepleri, spor tesisleri, kentsel dönüşüm gibi birçok yatırımı tamamlayarak hizmete sokan Canik Belediyesi, kırsal bölgelerde cami ve okul çevresi düzenlemeleri de yaptı.



En hızlı gelişen ilçe

İlçede hayalleri gerçeğe dönüştürdüklerini belirten Canik Belediye Başkanı Osman Genç, 2016 yılında da önemli icraatlar gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Genç, "Samsun’da ve bölgede en hızlı gelişen bölge olan ilçemizde bu yıl Samsun için çok önemli şeylere şahit olduk. Gençlerimiz, kadınlarımız, şehrimiz için önemli hizmetler gerçekleştirdik. Bu yıl birçok bölgemizde hanım konağı ve sıbyan mektebi açtık, birçok bölgemizde de spor tesisleri yaptık, yine okullarımıza konferans salonları yaptık, üç mahallemizde Güzel Evim, Mutlu Geleceğim projesini hayata geçirdik. Kırsal mahallelerimizde cami ve okul düzenlemeleri, hayvan pazarı ve pazar yerleri inşa ettik. Düzenlediğimiz 16 konferansla Yeni Türkiye’nin hedeflerine katkı sağlıyoruz. Yıl içerisinde onlarca kültürel ve sanatsal etkinliğe imza attık. Yine bu yıl temelini attığımız birçok projemiz devam ediyor" dedi.



Hayaller gerçeğe dönüştü

Yapılan yatırımlar sonucunda Canik’in 12 yılda nüfusunu yüzde 52 artırdığına dikkat çeken Başkan Genç, “12 yılda yaptığımız ve öncüsü olduğumuz yatırımlarla Canik milyonlarca insanı kendine çekiyor. Yaşanan gelişim ve değişimle birlikte Canik bir cazibe merkezi oldu. Daha önce bütün bunlar hayal dahi edilemezdi. Hayalleri gerçeğe dönüştürdük. Canik artık sıradan bir ilçe değil. Canik artık ’en’lerin şehri. Bütün bu yatırımlar Canik’i geleceğe daha güçlü taşımaktadır. Canik için inanıyorum ki önümüzdeki yıllar daha parlak olacaktır” diye konuştu.



“Sosyal dönüşüm sağlıyoruz”

Dünyayla birlikte büyük bir dönüşüm yaşayan Türkiye’nin hedeflerine uygun olarak şehri dönüştürmek için çalıştıklarını belirten Genç, "Şehircilik, bir milletin kültür ve medeniyet çıtasını göstermesi açısından en önemli kriterdir. Dolayısıyla şehirler medeniyetin aynasıdır. Şehirleri kalkındıracak olan ise yerel yönetimlerdir. Uyguladığımız projeler sonunda yalnızca binaların değiştiği fiziksel bir dönüşüm olmuyor, aynı zamanda sosyal dönüşüme de katkı sağlıyoruz. Yaptığımız dönüşüm çalışmaları ile insanlarımız ve en önemlisi çocuklarımız için sosyal donatı alanları oluşturuyoruz. Hemşerilerimizin yaşam standartları yükseliyor" şeklinde konuştu.



Milli seferberlik ruhuyla

Şehrin estetiğinin mimarisi, insanın estetiğinin ise ahlakı olduğuna vurgu yapan Genç, "Dönüşüm yolculuğunda ’insan’, ’çevre’ ve ’kalkınma’ olmak üzere üç temel alana odaklanıyoruz. Şehrin fiziksel dönüşümün yanı sıra insanları da dönüştürüyoruz. Aslında biz kentsel dönüşümden ziyade şehirsel dönüşüm gerçekleştiriyoruz. 2016 yılında da bu çizgimiz devam etti. İnşallah 2017’de de önemli projeleri hayata geçireceğiz. Temelini attığımız birçok yatırımımız devam ediyor. Milli seferberlik ruhuyla ilçemiz, şehrimiz ve ülkemiz için daha fazla çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.