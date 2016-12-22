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22 Aralık 2016 16:06

Canik’te gerçek gibi tatbikat

Canik’te gerçek gibi tatbikat

22 Aralık 2016 16:06

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Canik Belediyesi Zabıta Birimi Müdürlüğü işbirliği ile belediyede gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı. Tatbikat kapsamında bina boşaltılırken, temsili olarak yaralılar da sedye ile çıkarıldı.
Canik Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince verilen yangın eğitimi sonunda belediye personeli için yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Zabıta Birimi Müdürü Erol Balcı’nın yanı sıra belediye personelinin katıldığı ve yangında ilk yapılacaklar ile alınması gereken tedbirlerin anlatıldığı eğitimde teorik olarak verilen bilgiler, yangın söndürme tatbikatıyla pratiğe döküldü. Siren sesi ile birlikte personel binayı boşaltırken, temsili olarak yangından etkilenenler de sedye ile dışarı çıkarıldı.

Binayı boşalttılar
İtfaiye Müdürlüğü uzmanları eğitimde yangın nedir, yangın çıkış nedenleri, yangından alınacak önlemler, yangın esnasında yapılması gerekenler, yangın öncesi ve sonrası yapılması gerekenler, yangın ihbarı ve yangınlara müdahale, ilk yardım konularında belediye çalışanlarını bilgilendirildi. Eğitimin ardından personele uygulamalı yangın tatbikatı yaptırıldı. Çalan sirenin ardından belediye boşaltıldı, yangından etkilenenler sedye ile binadan çıkarıldı. Belediye önünde toplanan personele itfaiye uzmanları tarafından yangınlara karşı yangın söndürme cihazları tanıtılarak, kullanımı hakkında bilgiler verildi. Verilen eğitimler sonunda tatbikatı başarılı bir şekilde uygulayan belediye personeli hazır hale geldi.

Personel eğitimi
Belediye personelinin gelişimi konusunda birçok eğitim programı düzenlediklerini belirten Canik Belediye Başkanı Osman Genç, "Her konuda düzenlediğimiz eğitim programlarıyla personelimizin sürekli gelişimini sağlıyoruz. Belediye personelinin herhangi bir yangın durumunda donanımlı bir şekilde olaya müdahale etmesi hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle eğitim çalışmalarına öncelik veriyoruz. Tatbikat da bu eğitimlerin bir parçası. Yangın gibi afetlere yapılacak ilk müdahale önemlidir. Uzman ekiplerin müdahalesi öncesi ilk yardımın, ilk müdahalenin çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Personelimizin doğal afetler ve diğer konularda eğitimine de bu pencereden bakıyoruz. İlk yardım hayat kurtarır. Ekiplerimizi ve insanımızı bu konularda bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. Personelimize yönelik eğitim programlarımız devam edecek" şeklinde konuştu.



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