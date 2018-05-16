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16 Mayıs 2018 16:16

Cankurtaranlar 1 Haziran’da göreve başlıyor

Samsun’da denizde boğulma vakalarının önüne geçilebilmesi için, cankurtaranlar 1 Haziran’dan itibaren plajlarda görev başı yapacak.

Cankurtaranlar 1 Haziran’da göreve başlıyor

16 Mayıs 2018 16:16


Samsun’da Terme ilçesinden Yakakent sahiline kadar olan güzergahta belirli noktalarda hizmete başlayacak olan cankurtaranlar, bu sezon boğulma vakalarına geçit vermemek için canla başla mücadele edecek. Yeni sezon öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayan ve plajlara inmek için gün sayan cankurtaranlar 30 Eylül tarihine kadar denizde nöbet tutacak.


Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, deniz sezonunun açılmasıyla birlikte 1 Haziran’dan itibaren cankurtaranların görev başı yapacaklarını dile getirdi. Yeni sezon öncesi yapılan çalışmaları anlatan Zengin, "Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi olarak Samsun deniz kenarında bir şehir olması sebebiyle her yıl olduğu gibi bu yıl da hazırlıklarımızı yaptık. Sahil boyunca denize girmelerin getirdiği boğulma vakalarına karşı biz de itfaiye olarak cankurtaran hizmeti vermeye başladık. Terme’den Yakakent arası ciddi bir uzunluğa sahip. Bu kapsamda biz de 6 bölgede cankurtaran hizmeti başlattık. Bu bölgelerde denize girme yoğunluğu bilindiği üzere çok sık oluyor. Bu sene yaklaşık 60 ila 65 arası personelimiz ve ekipmanlarımızla bu bölgelerde hizmet vereceğiz. İnşallah boğulma vakalarının bu yıl önüne geçmeyi planlıyoruz” dedi.




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