Çarpık bacaklı olmaya son

Dr. Hayati Akbaş, kadınlarda ve erkeklerde kalıtsal veya doğuştan gelen ’çarpık bacaklılık’ olarak bilinen hastalığın tedavisinin artık çok kolay olduğunu söyledi.

Çarpık bacaklılığın kadınları özellikle psikolojik olarak etkilediğini belirten FBM Tıp Merkezi Dr. Hayati Akbaş, “Çarpık bacaklılık bazı kadınların evlenmemesine bile neden açıyordu. Uzman doktorlar 2 tür tedavi yöntemi buldu. İlki yağ enjeksiyonlarını alarak bacak inceliğinin düzeltilerek şekil verilmesi belirlendi. İkinci olarak ilk yöntemden daha güvenli olan protez bacaklar üretilerek piyasaya sürüldü” dedi.

Bacak estetiğinde 2 tedavi yöntemi

Bacak estetiğinde 2 tür tedavinin olduğunu ifade eden Akbaş, “Çarpık bacak; ince bacak, eğri bacak değişik isimler adında adlandırılıyor. Özellikle kadınlarda çok ciddi bir rahatsızlık kaynağı olabiliyor. Özellikle dizlerinden aşağının normalden ince olması, eğri olması kadınların veya genç kızların psikolojisini çok olumsuz etkiliyor. Bunun sonuçları olarak etek giyemediklerinden, denize giremediklerinden, sosyal aktivitelere katılmaktan hoşlanmadıklarından bahsediyorlar. Son yıllarda çarpık bacaklardan dolayı bize başvuru var. Bu gibi durumlarda biz 2 türlü tedavisini yapıyoruz. Bunlardan birincisi yağ enjeksiyonlarıyla bacakların eğriliğinin düzeltilerek şekil verilmesi yapılıyor. İkincisi de silikon bacak protezleri kullanarak, bacağın şeklini düzeltiyoruz” diye konuştu.

Operasyon sonrası özgüvenler yerine geliyor

Silikon bacak protezlerinin güvenliği olduğunu ifade eden Akbaş, “Meme protezlerinde kullanılan malzemelerden yapılıyor. Bacak estetiği kadınları özellikle psikolojik açıdan çok etkileyen bir durumdur. Bacaklarındaki bu eğrilikten dolayı evlenmek istemeyen, düğün öncesi mutlaka bunu düzeltmek isteyen çok sayıda kadın var. Bacak estetiği olmadan önce kadınlar etek veya bacaklarını örterek gezebiliyorken, estetikten sonra tayt gibi şeyler giyebiliyorlar. Dolayısıyla bu konuda basite alınmamalıdır. Bir bayanda veya genç bir kızda çarpık bacak varsa, bu konuda aileler bu çocuklara yardımcı olmalılar. Eşlerde yardımcı olmaları gerekiyor. Hanımlarının bu konudan dolayı psikolojik olarak etkilendiklerini düşünüyorlarsa onları da tedavi konusunda destek olmaları gerekiyor. Bacak estetiği tedavileri plastik cerrahları tarafından yapılmaktadır. Bazen tek seans bazen de ikinci seansında olması gerekebiliyor. Sonuçları çok memnun edici olan uygulamalardır. Arkadaşları arasında ’çarpık bacak’, ’eğri bacak’ veya ’Skoda bacak’ olarak alay konusu edilebilirken, operasyon sonrası özgüvenleri tekrar yerine geliyor” şeklinde konuştu.