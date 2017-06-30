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30 Haziran 2017 15:29

Çarşamba Ovası’nda hasar tespit çalışmaları

Selin vurduğu Samsun’un Çarşamba Ovası’nda hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Çarşamba Ovası’nda hasar tespit çalışmaları

30 Haziran 2017 15:29


Samsun’un Çarşamba ilçesinde 20-21 Haziran 2017 tarihlerinde meydana gelen aşırı yağışlar neticesinde drenaj kanalların yeterli olmaması nedeniyle ekili tarım alanları sular altında kalmıştı.


Konuyla ilgili açıklama yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Nail Kırmacı, 2090 sayılı ‘Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkındaki Kanun’ ve bu kanun kapsamında yayımlanan yönetmelik gereği İlçe Kaymakamı Mustafa Güney başkanlığında İlçe Hasar Tespit Komisyonu’nun oluşturulduğunu ve tespit işlemlerinin başlatıldığını söyledi. Kırmacı, yapılan ilk tespitlerde özellikle Çaltı, Hürriyet, Karamustafalı, Ahubaba ve çevre mahallelerdeki kavun, fasulye ve biber ekili alanların su baskınından etkilendiğini belirti.


Hasar tespit çalışmalarının titizlikle ve hızlı olarak yürütüldüğünü ifade eden Kırmacı, çalışmaların bir an önce tamamlanacağını sözlerine ekledi.




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