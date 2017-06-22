Çarşamba Ovası’nı sel aldı

Samsun’un Çarşamba Ovası’nda 32 mahallede binlerce dekarlık tarım alanı sağanak yağış sonucu sele teslim oldu. Yaklaşık 12 bin 600 dekarlık tarım arazisinin selden zarar gördüğü ilçede, üreticiler mağdur oldu. Drone ile havadan görüntülenen selin boyutu objektife yansıdı.

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Çarşamba ilçesinde etkili olan su baskınından ötürü zarar gören tarım ve yerleşim alanlarında inceleme bulundu. İncelemelerden sonra açıklamalarda bulunan Fuat Köktaş, “Yerleşim ve tarım alanlarında ile şehir merkezinde alt ve üst yapı ile ilgili hasar tespit çalışmalarına Afat, Tarım, Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri teknik ekiplerince devam etmektedir. İlk etapta Çarşamba Belediyesi afete maruz kalan bölgelerde tarım işçilerinin korunaklı bölgelere tahliyesi, yemek ve ihtiyaçlarının giderilmesini temin etmiş, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce bu bölgeye 137 adet battaniye ve yatak yardımı yapılmıştır. Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Rabbim daha büyük felaketlerden bizleri korusun, böyle bir felaketi bir kez daha yaşatmasın" dedi.

İncelemelere ayrıca Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Çarşamba Kaymakamı Mustafa Güney, Çarşamba İlçe Başkanı Halit Doğan, İl AFAT Müdürü Erkan Koparmal, Çevre Şehircilik İl Müdürü Salih Sağır, Tarım İl Müdürü Vekili Nail Kırmacı katıldı.

Yetkililer, Çarşamba ilçe merkezinde ve Yeşilırmak’ın sol sahilde Ahubaba drenaj ana kanalının güzergahında bulunan Bölmeçayır, Yenikaracalı, Karabahçe, Turgutlu, Epçeli, Kurtuluş, Çaltı, Hürriyet, Ovacık, Karamustafalı, Dikencik, Durakbaşı’ndaki tarım alanları ile sağ sahilde Uluköy drenaj ana kanalının güzergahında bulunan Vakıfköprü, Paşayazı, Kumtepe, Akçaltı, Allı, Uluköy ve Denizler mevkisindeki tarım alanlarında, ahır ve konutlarda zarar ziyanı yerinde incelediler.