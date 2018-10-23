Çarşamba Ticaret Borsası MYO'dan kan bağışına destek

Türk Kızılayı'nın sene boyunca sürdürdüğü kan bağışı kampanyasına Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) desteği artarak devam ediyor.

Yıllardır kan bağışına gönüllü destek veren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu(MYO), bu yıl da öğrencisi ve akademisyenleriyle desteğini sürdürdü. Çarşamba Ticaret Borsası MYO ve Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanlığı işbirliği ile 'kan bağışı' etkinliği gerçekleştirildi. Okul öğrenciler, personeli ve akademisyenleri iki gün boyunca kan verdi.

Okulda kurulan kan bağışlama alanını ziyaret eden Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmail Aydemir şunları söyledi: “Organ ve kan bağışında Türkiye ortalamasının üzerinde yer alan ve bu konuda duyarlılığı en yüksek illerin en başında yer alan Samsun'un bu unvanı kazanmasında üniversite öğrencilerinin katkısı oldukça fazla. Kan bağışı kampanyaları genç arkadaşlarımız arasındaki farkındalığın arttırılmasında ve düzenli kan bağışçısı sayısının artmasında büyük katkısı oluyor. Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu olarak da düzenli olarak kan bağışı kampanyalarına destek veriyoruz. Sağ olsunlar Türk Kızılayı yetkilileri de bizleri bu konuda yalnız bırakmıyor. El birliği ile hayat kurtarmak için çalışıyoruz. Bir hayat bile kurtarabilirsek ne mutlu bizlere. Kampanyaya katılan tüm öğrenci, akademisyen ve idari personelimize teşekkür ediyorum.”

Kan alma alanı ziyaretinde Prof. Dr. İsmail Aydemir, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Turgay Yavuzarslan, Öğr. Gör. Mürsel Kan ve Öğr. Gör. Mustafa Solmaz eşlik etti.

Gönüllü kan bağışçılarından oluşan kalabalık öğrenci grubu iki gün boyunca saat 09.00-17.00 arasında kan bağışında bulundu. Çarşamba Ticaret Borsası MYO'da her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen kan bağışı kampanyaları, bundan sonra da aralıklarla devam edecek.