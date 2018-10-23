İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çarşamba Ticaret Borsası MYO'dan kan bağışına destek

Türk Kızılayı’nın sene boyunca sürdürdüğü kan bağışı kampanyasına Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) desteği artarak devam ediyor.

Türk Kızılayı'nın sene boyunca sürdürdüğü kan bağışı kampanyasına Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) desteği artarak devam ediyor.


Yıllardır kan bağışına gönüllü destek veren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu(MYO), bu yıl da öğrencisi ve akademisyenleriyle desteğini sürdürdü. Çarşamba Ticaret Borsası MYO ve Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanlığı işbirliği ile 'kan bağışı' etkinliği gerçekleştirildi. Okul öğrenciler, personeli ve akademisyenleri iki gün boyunca kan verdi.


Okulda kurulan kan bağışlama alanını ziyaret eden Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmail Aydemir şunları söyledi: “Organ ve kan bağışında Türkiye ortalamasının üzerinde yer alan ve bu konuda duyarlılığı en yüksek illerin en başında yer alan Samsun'un bu unvanı kazanmasında üniversite öğrencilerinin katkısı oldukça fazla. Kan bağışı kampanyaları genç arkadaşlarımız arasındaki farkındalığın arttırılmasında ve düzenli kan bağışçısı sayısının artmasında büyük katkısı oluyor. Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu olarak da düzenli olarak kan bağışı kampanyalarına destek veriyoruz. Sağ olsunlar Türk Kızılayı yetkilileri de bizleri bu konuda yalnız bırakmıyor. El birliği ile hayat kurtarmak için çalışıyoruz. Bir hayat bile kurtarabilirsek ne mutlu bizlere. Kampanyaya katılan tüm öğrenci, akademisyen ve idari personelimize teşekkür ediyorum.”


Kan alma alanı ziyaretinde Prof. Dr. İsmail Aydemir, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Turgay Yavuzarslan, Öğr. Gör. Mürsel Kan ve Öğr. Gör. Mustafa Solmaz eşlik etti.


Gönüllü kan bağışçılarından oluşan kalabalık öğrenci grubu iki gün boyunca saat 09.00-17.00 arasında kan bağışında bulundu. Çarşamba Ticaret Borsası MYO'da her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen kan bağışı kampanyaları, bundan sonra da aralıklarla devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.