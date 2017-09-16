Çarşamba’da "huzur operasyonu"

Operasyonu, Samsun Narkotik Şube Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ve Asayiş Ekipleri polisleri gerçekleştirdi. Çok sayıda polisin katıldığı kontroller öğleden sonra başlayıp akşam geç saate kadar sürdü.

Uygulamalarda 14 ayrı kafede kontroller yapıldı. 154 kişi sorgulandı. 14 araç araştırıldı. Kontroller sonunda polis; T.E., B.G., ile O.C . isimli 3 kişinden 2 fişek kokain, 2 fişek esrar, 1 esrarlı sigara ele geçirdi. T.E. ile B.G.’nin uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak iddiasıyla haklarında işlem yapılarak savcılığa sevk edildiği bildirildi. Uyuşturucu kaçakçılığından 1 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası olan D.G. yakalandı. Askeri kanuna muhalefet sucundan aranan bir kişi gözaltına alındı. 2 kişiye ise kimliksizlikten idari işlem uygulandığı öğrenildi.