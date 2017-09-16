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16 Eylül 2017 12:25

Çarşamba’da "huzur operasyonu"

Samsun’un Çarşamba ilçesinde polis, kafeler ile umuma açık yerlerde ve vatandaşların sosyal yürüyüş alanlarında asayiş uygulaması yaptı.

Çarşamba’da

16 Eylül 2017 12:25


Operasyonu, Samsun Narkotik Şube Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ve Asayiş Ekipleri polisleri gerçekleştirdi. Çok sayıda polisin katıldığı kontroller öğleden sonra başlayıp akşam geç saate kadar sürdü.


Uygulamalarda 14 ayrı kafede kontroller yapıldı. 154 kişi sorgulandı. 14 araç araştırıldı. Kontroller sonunda polis; T.E., B.G., ile O.C . isimli 3 kişinden 2 fişek kokain, 2 fişek esrar, 1 esrarlı sigara ele geçirdi. T.E. ile B.G.’nin uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak iddiasıyla haklarında işlem yapılarak savcılığa sevk edildiği bildirildi. Uyuşturucu kaçakçılığından 1 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası olan D.G. yakalandı. Askeri kanuna muhalefet sucundan aranan bir kişi gözaltına alındı. 2 kişiye ise kimliksizlikten idari işlem uygulandığı öğrenildi.




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