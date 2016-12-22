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22 Aralık 2016 15:45

Çarşamba’dan Halep’e yardım

Çarşamba’dan Halep’e yardım

22 Aralık 2016 15:45

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Çarşamba Şube Başkanlığı tarafından başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde gıda maddesinin bulunduğu 2 yardım tırı Halep’e gönderildi.
Anadolu Gençlik Derneği Çarşamba Şube Başkanlığı tarafından başlatılan Halep’e yardım kampanyası çerçevesinde toplanılan insani yardımlar Halep kentine gönderiliyor. Çarşamba Belediye Meydanı’nda 2 yardım tırının Halep yolculuğu öncesi gerçekleştirilen programda konuşan Anadolu Gençlik Derneği Çarşamba Şube Başkanı Selçuk Beyazoğlu, “2 yardım tırımız bugün buradan Halep’e yola çıkacak. Ben bu vesileyle yardımda bulunan bütün Çarşambalı hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Geçtiğimiz hafta Cuma günü başlattığımız kampanyamızda Rabbim nasip etti, Çarşamba’daki kardeşlerimiz görüşleri ne olursa olsun, bağımsızlık bilinciyle herkes birleşti. Bugün itibariyle 2 tırımızı nasip olursa Hatay sınırında Halep’den geçirmeye çalışacağız. Üçüncü tırımızı haftaya çıkartacağız. Ardından 2 tır daha oraya yollamayı düşüyoruz. Toplamda 5 tır göndererek yardımda bulunmak istiyoruz.Allah orada zor şartlar altında kalan mazlum kardeşlerimize yardım etsin” dedi.
Yapılan konuşmanın ardından Kur’an-ı Kerim okundu. Okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından dualar eşliğinde tırlar Halep’e gönderildi.



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