Çarşamba’ya 10 milyon liralık alt yapı yatırımı

SASKİ Genel Müdürü Kamil Demircioğlu yaptığı açıklamada, ilçe belediyesi tarafından maddi nedenler yüzünden 20-25 yıldan beri yapılamayan ve eskiyen kanalizasyon hatlarını da yenilediklerini belirtti. Çarşamba ilçe merkezinde 2 yıl içinde alt yapı inşaat çalışmalarına 10 milyon liralık yatırım yaptıklarının altını çizen Kamil Demircioğlu, "Çarşamba ilçe merkezinde 2 yılda 7 kilometre kanalizasyon ve 5 kilometre yağmur suyu olmak üzere, toplam 12 kilometre alt yapı şebeke hattı yapıldı. İlçe merkezinin kanalizasyon ve yağmur suyu hattının ise yüzde 66’sı SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından tamamlandı. Ayrıca SASKİ ekipleri Çarşamba ilçe merkezinde bu yıl da alt yapı çalışmalarına devam ediyor. Alt yapı sorunlarını çözmek için SASKİ personeli tüm ilçelerde koordineli şekilde çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.

Demircioğlu, Çarşamba ilçe merkezinde 7 adet atık su terfi merkezinin bakım ve onarımını yaptırarak yoğun yağışlara karşı hazır hale getirdiklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan, Çarşamba İlçesi Sorumlusu Çevre Mühendisi Ufuk Demircioğlu ile SASKİ Çarşamba Şube Müdürü Doğan Toraman, ilçe merkezinde incelemelerde bulunarak devam eden alt yapı çalışmaları hakkında yetkililerinden bilgi aldı.