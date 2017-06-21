Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2017 10:11

Çarşamba’ya 10 milyon liralık alt yapı yatırımı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Kamil Demircioğlu, Çarşamba ilçesine 2 yıl içinde 10 milyon liralık alt yapı yatırımı yaptıklarını açıkladı.

Çarşamba’ya 10 milyon liralık alt yapı yatırımı

21 Haziran 2017 10:11


SASKİ Genel Müdürü Kamil Demircioğlu yaptığı açıklamada, ilçe belediyesi tarafından maddi nedenler yüzünden 20-25 yıldan beri yapılamayan ve eskiyen kanalizasyon hatlarını da yenilediklerini belirtti. Çarşamba ilçe merkezinde 2 yıl içinde alt yapı inşaat çalışmalarına 10 milyon liralık yatırım yaptıklarının altını çizen Kamil Demircioğlu, "Çarşamba ilçe merkezinde 2 yılda 7 kilometre kanalizasyon ve 5 kilometre yağmur suyu olmak üzere, toplam 12 kilometre alt yapı şebeke hattı yapıldı. İlçe merkezinin kanalizasyon ve yağmur suyu hattının ise yüzde 66’sı SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından tamamlandı. Ayrıca SASKİ ekipleri Çarşamba ilçe merkezinde bu yıl da alt yapı çalışmalarına devam ediyor. Alt yapı sorunlarını çözmek için SASKİ personeli tüm ilçelerde koordineli şekilde çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.


Demircioğlu, Çarşamba ilçe merkezinde 7 adet atık su terfi merkezinin bakım ve onarımını yaptırarak yoğun yağışlara karşı hazır hale getirdiklerini sözlerine ekledi.


Öte yandan, Çarşamba İlçesi Sorumlusu Çevre Mühendisi Ufuk Demircioğlu ile SASKİ Çarşamba Şube Müdürü Doğan Toraman, ilçe merkezinde incelemelerde bulunarak devam eden alt yapı çalışmaları hakkında yetkililerinden bilgi aldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
21
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    26°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    27°C
SAMSUN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 26 RAMEZÂN 1438
  • 21 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:31
  • Güneş :04:55
  • Öğle :12:48
  • İkindi :16:49
  • Akşam :20:19
  • Yatsı :22:22
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!