Çarşamba’ya 5 milyon liralık alt yapı yatırımı

Çarşamba ilçesi Dikbıyık bölgesindeki muhtelif çaplarda kanalizasyon ve yağmur suyu yapım işi projesinin 5 milyon liraya mal olacağını söyleyen SASKİ Genel Müdürü Kamil Demircioğlu, “Projeye 10 gün önce başladık. Proje kapsamında 8 kilometre kanalizasyon ve 4 kilometre de yağmur suyu olmak üzere toplam 12 kilometre altyapı hattı yapılacak. Bu büyük projenin 1 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor” dedi.

Çarşamba İlçesi Dikbıyık bölgesine şimdiye kadar yapılan en büyük alt yapı yatırımlarından biri olduğunun altını çizen Kamil Demircioğlu, “ Dikbıyık, 2014 yılı 30 Mart yerel seçimlerinden önce Çarşamba ilçesine bağlı bir belde belediyesi idi. Yerel seçimlerden sonra Büyükşehir Belediyesi sınırları genişleyince Dikbıyık, Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırlarına katıldı. Uzun yıllardır, maddi imkansızlıklar nedeniyle yapılamayan ve evlerinde fosseptik bulanan ve altyapısı olmayan, Dikbıyık bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın sorununu SASKİ Genel Müdürlüğü çözecektir. İlçelerdeki altyapı sorununu çözmek için elimizi taşın altına koyduk. Bunun içinde ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız“ diye konuştu.

Öte yandan, SASKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkan Vekili ve Kanalizasyon Etüt Proje ve Yapım Şube Müdürü Nihat Mıhçı ile Çarşamba Bölgesi Sorumlusu ve Proje Kontrolörü Çevre Mühendisi Ufuk Demircioğlu, inşaat sahasında incelemelerde bulunarak, yüklenici firma yetkililerinden, çalışmalar hakkında bilgi aldı.