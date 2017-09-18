Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 13:51

Çarşamba’ya 5 milyon liralık alt yapı yatırımı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Kamil Demircioğlu, Çarşamba ilçesi Dikbıyık bölgesinin alt yapı sorununu çözmeye kararlı olduklarını belirtti.

Çarşamba’ya 5 milyon liralık alt yapı yatırımı

18 Eylül 2017 13:51


Çarşamba ilçesi Dikbıyık bölgesindeki muhtelif çaplarda kanalizasyon ve yağmur suyu yapım işi projesinin 5 milyon liraya mal olacağını söyleyen SASKİ Genel Müdürü Kamil Demircioğlu, “Projeye 10 gün önce başladık. Proje kapsamında 8 kilometre kanalizasyon ve 4 kilometre de yağmur suyu olmak üzere toplam 12 kilometre altyapı hattı yapılacak. Bu büyük projenin 1 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor” dedi.


Çarşamba İlçesi Dikbıyık bölgesine şimdiye kadar yapılan en büyük alt yapı yatırımlarından biri olduğunun altını çizen Kamil Demircioğlu, “ Dikbıyık, 2014 yılı 30 Mart yerel seçimlerinden önce Çarşamba ilçesine bağlı bir belde belediyesi idi. Yerel seçimlerden sonra Büyükşehir Belediyesi sınırları genişleyince Dikbıyık, Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırlarına katıldı. Uzun yıllardır, maddi imkansızlıklar nedeniyle yapılamayan ve evlerinde fosseptik bulanan ve altyapısı olmayan, Dikbıyık bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın sorununu SASKİ Genel Müdürlüğü çözecektir. İlçelerdeki altyapı sorununu çözmek için elimizi taşın altına koyduk. Bunun içinde ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız“ diye konuştu.


Öte yandan, SASKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkan Vekili ve Kanalizasyon Etüt Proje ve Yapım Şube Müdürü Nihat Mıhçı ile Çarşamba Bölgesi Sorumlusu ve Proje Kontrolörü Çevre Mühendisi Ufuk Demircioğlu, inşaat sahasında incelemelerde bulunarak, yüklenici firma yetkililerinden, çalışmalar hakkında bilgi aldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
26
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    26°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç