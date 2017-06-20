Çarşamba’ya besi bölgesi kuruluyor

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Dr. Bülent Turan, birim amirleri ve uzmanlardan oluşan bir heyetle Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar’ı makamında ziyaret etti. TKDK İl Koordinatörü Turan ve Başkan Dündar, Besi bölgesi kurulum çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Turan: “Çarşamba, kalkınmada önemli bir adım attı”

Serbest Besi Bölgesi’nin Çarşamba’ya değer kazandıracağını söyleyen TKDK İl Koordinatörü Turan, IPARD-2 Programı Birinci Çağrı Dönemine ait 110 proje ile sözleşmelerinin imzalandığını belirtti. Turan, “İmzalanan sözleşmeler arasında Çarşamba Belediyemizin, bölgeye değer kazandıracak yatırımı Serbest Besi Bölgesi içerisinde yer alan 5 adet besi ahırı projesi de bulunuyor. IPARD-2 Programı Birinci Çağrı Dönemi kapsamında tüm projelerin hayata geçmesi ile 25,5 milyon TL tutarında yatırım yapılacak ve bu yatırımlara 15 milyon TL hibe desteği verilecek” dedi.

“IPARD-2 programı ikinci çağrı dönemi açıldı”

IPARD-2 programı ikinci çağrı döneminin de açıldığının müjdesini veren TKDK İl Koordinatörü Turan, “Bu çağrı döneminde sadece gıda işleme, depolama ve paketleme tesislerine yüzde 50 oranında hibe desteği verilecek. Hayvancılık ile kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi projelerine ait çağrı dönemleri ise ayrıca açıklanacak” diye konuştu.

Çarşamba’dan kırsal kalkınma hamlesi

Çarşamba’da önemli bir kırsal kalkınma hamlesi başlattıklarını belirten Belediye Başkanı Dündar ise, AB, Kırsal Kalkınma Ajansı TKDK tarafından desteklenen Çarşamba Serbest Besi Bölgesi inşaatının yakında başlayacağını kaydetti. Proje hakkında bilgi veren Başkan Dündar, “Samsun ve Çarşamba’daki besi sektörü için örnek olacak yatırım, yaklaşık bir yıl süren hazırlık çalışmalarının ardından hayata geçiyor. Bölgede 23 parsel, besi ahırı projeleri için ayrılmıştır. Yönetimi ve kontrolü Belediyemiz tarafından yürütülecek Serbest Besi Bölgesi yatırımında karantina bölgesi, sosyal alanlar, biyogaz tesisi ile tüm bölgeye hizmet verecek bir kesimhane kurulacak. Bölgemize hayırlı olsun” açıklamasını yaptı.