Çarşı-pazarda bayram hareketliliği

Ramazan ayının bitmesine kısa bir süre kala vatandaşlar bayramda misafirlerine ikram etmek için şeker ve tatlı alma telaşına düşmeye başladı. Bayrama sayılı günler kala evlerindeki eksikleri tamamlamak isteyen vatandaşlar şekercilere ve tatlıcılara yoğun ilgi gösterdi. Esnaflar tatlı ve şeker fiyatlarında 1-2 lira zam yaptıklarını belirterek, geçen seneye göre satışların biraz daha az olmasını beklediklerini ifade ettiler. Esnaflar giyim sektöründe ise hareketliliğin birkaç güne kadar başlanması bekleniyor.

Vatandaşların en çok ucuz şekere ilgi gösterdiğini ifade eden Şenol Şemsi, “Bayram öncesinde yavaş yavaş yoğunluk başladı. Karne töreninden sonra memleketlerine gidenler oldu. O yüzden satışların biraz düştüğünü zannediyoruz. Arifeye kadar her gün satışların biraz daha artacağını düşünüyoruz. Geçen bayrama oranla fiyatlarda 1-2 lira artış oldu. En ucuz şeker 10 liradan başlıyor, 30 liraya kadar çıkıyor. Çikolatalar da 15 liradan başlıyor, 50 liraya kadar çıkıyor. Lokumlar da 7 liradan başlıyor, 65 liraya kadar çıkıyor. Vatandaşlar en çok 10 liralık şekerleri tercih ediyor. Orta sınıf genellikle ucuz şekerleri tercih ediyor” dedi.

Satışların artması için arife gününü beklediklerini ifade eden Gülten Biçer, “Bayram öncesinde şeker, lokum ve çikolata satışlarımız başladı. Vatandaşlar yavaş yavaş ilgi gösteriyor. Şeker fiyatları kalitesine göre değişiyor. 10 liradan başlayan fiyatlar 30’a kadar çıkıyor. Çikolata da 15 liradan başlıyor, 50 liraya kadar çıkıyor. Vatandaşlar ise en çok ucuz şekerlere yöneliyor. Satışların daha iyi olması için arife gününü bekliyoruz” diye konuştu.

Satışların her sene daha da kötüye gittiğinin altını çizen Sefa Alparslan Türker, “Yeni yeni şekerleri satmaya başladık. Satışlar her sene bir önceki seneye göre azalıyor. En çok sattığımız şekerler 7 ile 10 lira arasında olan şekerler. Çikolatalardan da 15-20 liralıklardan satıyoruz. Lokumlardan da ortalama fiyatlardakiler satılıyor. 3 üründen en fazla ilgiyi ise ucuz şeker görüyor. Pahalı şekerlerden alanların sayısı geçtiğimiz senelere oranla çok az” şeklinde konuştu.

Tatlı satışları düşük

Tatlı satışlarında istedikleri ilgiyi göremediklerini Vahit Abbasoğlu, “Tatlı satışları geçen Ramazanlara göre düşük geçiyor. Geçtiğimiz 3 senede tatlılara zam yapmamıştık. Şekere devamlı zam geldiği için bu sene tatlılara mecburen zam yaptık. Tatlılara ortalama 2 lira zam yaptık. Şu anda baklavalar 20 liradan başlayıp 60 liraya kadar çıkıyor. Şekerpare 15 liradan satılıyor. Kadayıf 20 liradan başlayıp 40 liraya kadar çıkıyor. Tulumba ise 12 liradan satılıyor. Bülbül yuvası 25 liradan 40 liraya kadar çıkıyor. Gül bohçası 40 lirada satılıyor. Havuç dilimi de 60 liraya çıkıyor. Şu anda satışları istediğimiz seviyede değil. Biz de satışların artması için Arife gününü iple çekiyoruz” ifadelerini kullandı.

Müslüman alemi tarafından 15 Haziran’dan itibaren kutlanacak Ramazan Bayramı’nda vatandaşlar 3 gün boyunca misafirlerine tatlı ve şeker ikram edecekler.