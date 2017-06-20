Çarşı pazarda bayram telaşı başladı

Tüm esnafın bayram hazırlığını tamamladığını anlatan Akbaş, “Esnaflarımız 1 ay öncesinden hazırlıklarını yaptılar. Bu günlerde tüm esnaflarımızın morali yerinde. Özellikle birkaç gündür giyim sektöründe çok güzel bir hareketlilik var. Bunu özetle söyleyecek olursak kısacası çarşı ve pazarlarda bayram telaşı başladı. Bayram sezonları ilimizde son dönemlerde oldukça hareketli geçti. Bugün de imalatçılar mallarını toptancılara aktardı. Toptancılar da mallarını sergileyerek perakendecilere sevk etmeye başladı. Şu anki tablo oldukça güzel. Vatandaşların şimdiden alışverişe başlaması çarşıda bir berekete neden oldu. Esnaflarımız bugünlerde ticaretin cıvıl cıvıl olduğu dönemleri yaşıyor. Biz önümüzdeki Ramazan Bayramı’ndan oldukça umutluyuz. Giyim sektöründe olan esnaf arkadaşlarımız inşallah bu bayramda umduğunun daha fazlasını bulacaktır. Bu yıl ki ticaret döngüsünden hem esnafımız hem de vatandaşlarımız memnun kalacak" dedi.

Marketlerde kıyafetin ne işi var?

Öte yandan büyük marketler hakkında da eleştirilerde bulunan Akbaş, “Bugün büyük marketler her sokak aralarına dadanmış durumda. Adım başı büyük marketlerde karşılaşıyoruz. Biz bu marketler olmasın demiyoruz. Onlar da ekmek kazansın. Ancak, bunun adı madem market o zaman market ürünleri satsın. Bir market çorap, kıyafet, et, kıyma, ayakkabı ve diğer tekstil ürünlerini satarsa giyim sektöründeki esnaflar ne yapacak. Bunun önüne acil geçilmesi gerekir. Yetkililerin bu konuda sesimize kulak vermesini rica ediyoruz” diye konuştu.