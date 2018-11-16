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Çatı yangını korkuttu

Samsun’da bir iş merkezinin çatısında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Samsun'da bir iş merkezinin çatısında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.


Yangın, saat 12.30 sıralarında İlkadım ilçesi Kazımpaşa Caddesi üzerinde bulunan Değerliler İş Merkezi çatısında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten meydana gelen küçük çaplı yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın iş merkezi sakinlerinde paniğe yol açtı.


Yangında küçük çaplı maddi zarar oluştu.

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