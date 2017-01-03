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03 Ocak 2017 21:57

Çatıdan düşen market sahibi hayatını kaybetti

Çatıdan düşen market sahibi hayatını kaybetti

03 Ocak 2017 21:57

Samsun’da evinin çatısında çalışan işçilere çay servisi yaparken çatıdan düşen 4 çocuk babası market sahibi hayatını kaybetti.
Olay, Samsun’un Canik ilçesi Nacınaipli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Başalan Mahallesi’nde market işlettiği öğrenilen 4 çocuk babası Recep Gül (69), 2 katlı evinin üzerinde çatı yaptırmak istedi. Evin çatısında çalışan ustalara çay servisi yapan Recep Gül, dengesini kaybederek çatıdan yere düştü. Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.



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