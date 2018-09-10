Çay ocağı önündeki tabureye gizlenmiş uyuşturucu hap ele geçti

Samsun'da bir çay ocağı önündeki taburenin altına gizlenmiş uyuşturucu hap ele geçerken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış oldukları çalışmada çay ocağı olarak faaliyet gösteren bir iş yeri takibe alındı. Çay ocağı ile teması görülen bir şahıstan 0,30 gram esrar maddesi ile 7 kapsül uyuşturucu özelliği bulunan SYMRA isimli hap elde edildi.

Sonrasında çay ocağında yapılan aramada tabureye ilave olarak eklenen özel bölmeye zulalanmış halde 57 kapsül uyuşturucu özelliği bulunan SYMRA isimli hap ele geçirildi.

Olayla bağlantılı Kadifekale Mahallesi'nde bulunan bir ikamette yapılan aramada ise 127 kapsül uyuşturucu özelliği bulunan SYMRA isimli hap, 2 paket halinde 17,78 gram esrar maddesi, 1 adet 9 mm çapında el yapımı tabanca, 7 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca, 7 adet 7,65 mm çapında tabanca mermisi elde edildi. Olayla ilgili çay ocağında çalışan Akif B. gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan Akif B., çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.